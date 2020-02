США развернули ракеты Trident II с боевыми частями малой мощности W76-2

Как сообщается в публикации William M. Arkin, Hans M. Kristensen "US Deploys New Low-Yield Nuclear Submarine Warhead" в блоге на веб-сайте Федерации американских ученых (Federation of American Scientists - FAS), в конце декабря 2019 года американская атомная ракетная подводная лодка SSBN 734 Tennessee (типа Ohio) впервые вышла на боевую службу, неcя межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D-5 в варианте с оснащением ядерными боевыми частями индивидуального наведения малой мощности W76-2.

Американская атомная ракетная подводная лодка SSBN 734 Tennessee (типа Ohio) в военно-морской базе ВМС США Кингс-Бей (штат Джорджия) в сентябре 2019 года (с) ВМС США

Атомная ракетная подводная лодка (ПЛАРБ) SSBN 734 Tennessee вышла на боевую службу в Атлантическом океане с военно-морской базы Кингс-Бей (штат Джорджия). Согласно оценкам авторов публикации, Tennessee, как и все другие однотипные ПЛАРБ, должны иметь на боевой службе одну или две ракеты Trident II D-5 - с одной или несколькими боевыми частями W76-2 с оценочной мощностью около 5 килотонн. Остальные 19 или 18 ракет Trident II (в соответствии с нынешими вариантом загрузки ПЛАРБ типа Ohio), по-прежнему оснащены боевыми частями типов W76-1 (мощность 90 килотонн) или W88 (455 килотонн) - до восьми боеголовок на ракете.

Первая боеголовка W76-2 был завершена изготовлением на предприятии Pantex в Амарилло (штат Техас) в феврале 2019 года. Тогда было заявлено, что достижение начальной эксплуатационной способности W76-2 и начало поставки этих боеголовок ВМС США были запланированы к концу 2019 финансового года (то есть 30 сентября 2019 года). По оценкам авторов, изготовлено около 50 боеголовок W76-2.

О создании боевой части малой мощности W76-2 было впервые объявлено в "Обзоре ядерной политики" (Nuclear Posture Review - NPR) администрации Трампа, обнародованном в феврале 2018 года. Целью создания этой боеголовки было заявлено получение Соединенными Штатами "быстрого" боеготового ядерного потенциала, который мог бы противостоять и, следовательно, сдерживать использование Россией своего собственного тактического ядерного потенциала. Стратегические ядерные заряды малой мощности, по американской логике, должны стать ответом на приписываемую России якобы стратегию ограниченного применения ядерного оружия "эскалации для деэскалации".

Фактически американские официальные описания предполагаемых задач и способов использования стратегических ядерных боеголовок малой мощности весьма маловразумительны, в связи с чем авторы статьи полагают, что заявляемый официально "оперативный ответ" в виде использования таких боеголовок означает, что ПЛАРБ с ракетами Trident II с боевыми частями W76-2 будут использоваться в качестве тактического ядерного оружия, возможно, в сценарии первого удара или сразу после эскалации со стороны России, создавая таким образом собственный потенциал Соединенных Штатов в отношении "эскалации для деэскалации". При этом обращается внимание на то, что, поскольку в случае конфликта российская сторона вряд ли сможет определить, с боеголовками какого типа производится запуск ракет Trident II с американских ПЛАРБ, и будет рассматривать такой запуск как заведомую эскалацию, то данная концепция применения выглядит достаточно бессмысленной с точки зрения "деэскалационности".

В связм с этим, по мнею авторов, гораздо более вероятно, что новое ядерное оружие малой мощности предназначено для содействия первому применению ядерного оружия против Северной Кореи или Ирана. Стратегия национальной безопасности США и NPR указывают на предполагаемую роль ядерного оружия против "неядерных стратегических атак и крупномасштабной обычной агрессии". В NPR прямо говорится, что боеголовки W76-2 предназначены для "расширения диапазона надежных вариантов США для реагирования на ядерные или неядерные стратегические атаки".

