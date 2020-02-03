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Вестник Мордовии

Авиабазу Кант усилят 13 бронегрузовиков «Урал» с 12,7-мм пулеметами

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

13 бронированных армейских автомобилей повышенной проходимости "Урал" с установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами пополнили парк объединенной российской военной базы в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Специалисты службы вооружения базы провели бронирование грузовиков, защитив двигатель, кабину и десантное отделение кузова бронелистами. Также на "Уралы" были установлены крупнокалиберные пулеметы.

В грузовике используется принцип контурного бронирования, одновременно обеспечивающий высокую защищенность личного состава и двигателя от пуль и осколков, а также высокую мобильность. В пассажирском отделении, размещенном в кузове, предусмотрены бойницы для ведения огня с ходу и турели для установки малокалиберных зенитных пулеметов.

Данные автомобили будут задействованы подразделениями по противодействию терроризму, в том числе занимающихся защитой военной базы от беспилотных летательных аппаратов противника.

Подобные бронеавтомобили ранее были задействованы в учении Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2019" в Таджикистане. Экипажи бронированных "Уралов" успешно вели боевые действия вместе с основными боевыми танками Т-72Б и бронетранспортерами БТР-82А, продемонстрировав высокую огневую мощь, отличную маневренность и надежную бронезащиту.

Справочно:

Объединенная российская авиационная база Кант, находящаяся в Чуйской области Киргизии, является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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Страны
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Ми-8
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