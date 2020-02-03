Die Welt (Германия): военная мощь России велика как никогда

Немецкая газета Die Welt нагнетает паранойю, с увлечением обрисовывая угрозу, которую может представлять для соседей «агрессивная и непредсказуемая Россия». Помимо пресловутых «кибератак» и «провокаций», со стороны России европейцам, по мнению опрошенных автором экспертов, грозит еще и некий «ядерный шантаж».

Под прицелом Москвы, как показало исследование, прежде всего, находится Европа. Шесть причин, почему российская мощь так велика.

Военная мощь России велика, как никогда. И под прицелом Москвы в военном плане - прежде всего, Европа. К таким выводам в своем исследовании пришел Исследовательский институт национальной обороны при министерстве обороны Швеции. "Россия Владимира Путина снова стала агрессивной, непредсказуемой державой, которая хочет овладеть своими соседями или, по крайней мере, контролировать их", - отмечает и Хайнрих Браус (Heinrich Brauß), который до 2018 года был помощником генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования в штаб-квартире в Брюсселе.

Российское руководство даже готово "для своих властно-политических целей задействовать военную силу, если считает, что может справиться с рисками, как это можно увидеть на примере Украины и Сирии", - заявил Браус, генерал в отставке, ныне старший научный сотрудник Немецкого общества внешней политики. Но что стоит за мощью России?

Возможны масштабные атаки через некоторое время

По данным шведского исследования, Россия значительно увеличила свои оборонные расходы, а также количество военных учений. Боевая мощь с 2008 года значительно возросла. Вооруженные силы в состоянии победоносно проводить региональные войны в соседних регионах и одновременно еще и присутствовать в Сирии и на Украине. И Браус отмечает: "Нас беспокоит растущее региональное превосходство России в традиционных вооруженных силах на восточной границе НАТО, которое подкрепляется ядерными средствами". К их числу относятся и новые ракеты средней дальности 9М729, направленные против Европы. Эксперт по безопасности говорит о "возможности радикального изменения обстановки за счет быстрого регионального нападения, подготовленного и сопровождающегося кибератаками и кампаниями по дезинформации, прежде чем НАТО сможет эффективно отреагировать". Ян Техау, эксперт по внешней политике Германского фонда Маршалла в Берлине, добавляет: "Россия разработала сценарии ядерного первого удара, и технически у нее есть возможность атаковать не только Прибалтику, но и такие города как Стокгольм и Берлин в течение нескольких минут при помощи размещенных в Калининграде ракетных комплексов "Искандер"". Они могут также оснащаться ядерными боезарядами. Таким образом, Россия обладает огромным потенциалом угрозы. "Европа должна быть начеку, чтобы не подвергнуться военному и ядерному шантажу".

Европа в центре внимания

Для Москвы основной враг - НАТО. "До 2029 года военный потенциал России с большой вероятностью сконцентрируется на Европе", - говорится в исследовании. Это неудивительно, как считают исследователи из Швеции. Лучшие предпосылки для ведения регионального конфликта, с точки зрения России, находятся на западе и юге. Там имеется инфраструктура с сетью дорог, железнодорожных и судоходных путей, удобная для военных перевозок. "Европейский регион военных действий имеет благоприятные предпосылки для российских операций", - считают военные эксперты из Швеции.

Расширение сфер влияния

Также в исследовании говорится: "Российские вооруженные силы, вероятно, предпримут дальнейшие шаги для наращивания своего потенциала, проецирования силы на стратегически важные регионы в международном плане". Средиземноморский регион - яркий тому пример: морские соединения и военные базы в Сирии служили систематическому расширению военного влияния на Среднем Востоке и Севере Африки.

Новое высокотехнологичное оружие

В исследовании анализируются "постепенный рост военного потенциала России, в особенности, в отношении так называемого интенсивного ведения военных действий против хорошо вооруженных противников". Президент Владимир Путин объявил о разработке новых разведывательных и наступательных дронов, лазерных и гиперзвуковых системах, а также роботов. Но Путин не только мечтает о новом чудо-оружии, у него уже такое есть: гиперзвуковое оружие "Авангард" с возможностью ядерного оснащения, которое не сможет сдержать ни одна западная система ПВО. Его скорость - до 33 тысяч км/ч, дальность полета - от 4000 до 6000 км, оно невероятно маневренное. У НАТО нет ничего подобного.

Действенный подводный флот

В центре внимания исследования - подводные лодки класса "Борей", которые также считаются невероятно маневренными. Новые "Бореи" должны вступить в строй примерно в течение пяти лет. Они оснащены межконтинентальными ракетами, которые несут ядерные боеголовки с дальностью полета в 8000 км. Кроме того, есть подводный беспилотник "Посейдон" с возможностью ядерного оснащения. Сейчас он находится на стадии испытаний, но будет способен нанести большой урон западном альянсу. НАТО не может ни установить его координаты, ни ликвидировать. Помимо этого, в распоряжении Москвы около 35-40 торпедных подводных лодок и "Лошарик" - самая таинственная подводная лодка в мире. По имеющейся информации, она способна погружаться на глубину до 6000 м, оснащена камерами и манипуляторами. Среди ее задач - шпионаж и (в случае угрозы) повреждение коммуникационных кабелей на дне моря для обрыва трансатлантической коммуникации.

Направленная провокация как тактика

Москва регулярно нарушает границы воздушного и морского пространства в Балтийском море. Эти провокации направлены на то, чтобы проверить Запад и понять, насколько высоки решительность и единство в альянсе. Эксперт по внешней политике Техау считает: "Также может идти речь о том, действительно ли НАТО готово при нетрадиционных угрозах, то есть в киберсфере или гибридных конфликтах, расценивать такие акции как военное нападение".

Кристоф Б. Шильтц (Christoph B. Schiltz)