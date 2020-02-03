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Yeni Akit (Турция): турецкий флот показал себя во всей красе

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Визит отряда боевых кораблей ВМС Турции в Новороссийск
Визит отряда боевых кораблей ВМС Турции в Новороссийск.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие моряки спасли 30 нелегальных мигрантов с терпящей бедствие лодки у берегов Ливии. В заметке «Ени Акит» рассказывается о подвиге военных, и о том, какую важную миссию несут фрегаты турецкого флота у берегов Триполи, которая, как оказалось, заключается не только устрашении «путчиста» Хафтра.

Вчера, 29 января, четыре фрегата турецкого флота находились у берегов Триполи. Военные корабли, пребывающие в акватории Центрального Средиземноморья, обнаружили лодку, которой грозила опасность затопления, и обеспечили спасение 30 нелегальных мигрантов. Спасенным была оказана медицинская и иная помощь, затем они были переданы командованию береговой охраны Ливии.

Вооруженные силы Турции, нарастившие военную поддержку Ливии в соответствии с соглашением о безопасности и военном сотрудничестве, заключенным с Правительством национального согласия, стали важным фактором устрашения для сил путчиста Хафтара (Haftar), продолжающего свои атаки. Вчера, 29 января, у берегов Ливии были запечатлены четыре фрегата турецкого флота, которые, как известно, в течение некоторого времени находятся в регионе.

Турецкая военно-морская группировка, состоящая из таких фаворитов Военно-морских сил Турции, как фрегаты "Гёкова" (Gökova), "Гёксу" (Göksu), "Газиантеп" (Gaziantep), "Гедиз" (Gediz) и танкер "Ярбай Кудрет Гюнгёр" (Yarbay Kudret Güngör), была замечена у берегов Триполи. Эти военные корабли в течение некоторого времени находятся в Центральном Средиземноморье, оказывая прямую поддержку операции Турции "Средиземноморский щит" и вспомогательную поддержку операции НАТО "Морской страж". Вчера корабли пришли на помощь лодке, которой грозила опасность затопления у берегов Ливии, и обеспечили спасение 30 нелегальных мигрантов. Турецкие моряки оказали мигрантам медицинскую и иную помощь, а затем передали их командованию береговой охраны Ливии. Об операции по спасению нелегальных мигрантов сообщается на официальной странице министерства национальной обороны Турции в соцсети.

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