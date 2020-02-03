Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом

Новая норма может помочь браконьерам и осложнить жизнь стрелковым клубам, опасаются эксперты

В России вступил в силу закон, который разрешает охоту с луком и арбалетом, а также регламентирует правила приобретения и хранения такого оружия. До сих пор охота с их использованием в стране на законодательном уровне не регулировалась в принципе, и речь шла о необходимости вывести ее в правовое поле. Однако теперь эксперты опасаются, что новые нормы могут обернуться против лучников-спортсменов и привести к тому, что оружие окажется в руках неподготовленных людей и браконьеров. Подробнее — в материале «Известий».

Добавили оружие

Поправки сразу в два федеральных закона — «Об оружии» и «Об охоте» — были приняты в начале августа 2019 года с тем, чтобы вступить в силу через 180 дней с момента опубликования, то есть 30 января 2020 года.

Основных новшеств всего два. Во-первых, лук и арбалет признаются гражданским охотничьим оружием, для хранения которого владельцам нужно будет получать специальное разрешение — оно оформляется через Росгвардию, — но при наличии охотничьего билета не нужно будет оформлять лицензию на оружие.

Под действие закона попадают луки (метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации) с дугой мощностью более 27 кгс и арбалеты (метательное стрелковое оружие с механизмом фиксации) с дугой мощностью более 43 кгс (килограмм-сил).

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Во-вторых, после принятия поправок в стране официально разрешается охота с их использованием. Ранее эти виды оружия в лесу были вне закона.

«В соответствии с действующим законодательством при осуществлении охоты запрещается применение оружия, не отнесенного в соответствии с федеральным законом «Об оружии» к охотничьему оружию. При этом действующее правовое положение луков как холодного метательного оружия, закрепленное в статье 3 указанного закона, ограничивает рамки его использования лишь в целях занятий спортом», — отмечалось в сопроводительной записке к документу.

Поправки были предложены еще в мае 2018 года. На тот момент, подчеркивалось в сопроводительной записке, граждане России приобрели «несколько сотен тысяч штук таких изделий». Объемы импорта Федеральная таможенная служба оценивала примерно в 200 тыс. ежегодно на протяжении последних пяти лет. При этом, как отмечали авторы законопроекта, легальная сфера использования метательного оружия была ограничена спортивными мероприятиями, а официально в Росгвардии было зарегистрировано несколько десятков арбалетов и ни одного лука.

«Покупали лицензию и договаривались с егерем»

Необходимость принятия закона, регулирующего использование луков и арбалетов на охоте, назрела давно, говорят эксперты. Однако в нынешней редакции документ может привести к тому, что оружие окажется в руках неподготовленного человека, считает Валерий Ашихмин, председатель Федерации стрельбы из арбалета в России.

— Раньше было необходимо проходить специальную подготовку, получать лицензию на приобретение и использование и затем ставить на учет в контролирующих органах по аналогии с другим гражданским оружием. Однако в настоящем законе с этой категорией оружия всё не так — гражданин может самостоятельно приобрести его без подготовки и получения лицензии и поставить его на учет. Это в корне неверно. Во-первых, нарушен порядок оборота гражданского оружия на территории РФ, во-вторых, граждане, не имеющие соответствующих навыков, не смогут правильно использовать такое оружие на охоте, — отметил он в разговоре с «Известиями».

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Один из авторов инициативы, депутат Владислав Резник, на этапе рассмотрения поправок объяснял необходимость принятия закона в том числе интересами развития туризма. Так, он указывал, что всего в мире сейчас есть более 4 млн лучников, при этом большая часть из них находятся в США и Европе — на долю Соединенных Штатов, по его данным, приходится около 2,5 млн любителей этого оружия. Часть из них теперь сможет приехать в нашу страну на охоту.

«Поэтому если будет открыта охота с луком в России, то люди смогут из других стран приезжать к нам охотиться здесь — это большие деньги. У нас свыше 50 охотничьих видов, в среднем каждая такая охота иностранца обходится в тысячи долларов, для экономики это будут реальные деньги, это будут миллиарды долларов», — рассказывал он журналистам.

До последнего времени не только у туристов, но и у отечественных ценителей стрельбы из лука и арбалета просто не было возможности пойти с ними в лес на легальных основаниях, рассказывает «Известиям» Андрей Сергеев, руководитель общественной организации «Тверская федерации стрельбы из лука». При этом охотиться, по его словам, люди ходили всё равно, просто делать это приходилось «в серую»: «Покупали обычную охотничью путевку, а потом договаривались с егерем, — поясняет собеседник издания, — конечно, на крупного зверя с луком охотиться не разрешат, но он для этого и не подходит. А вот на птицу или того же бобра — вполне».

Поэтому, по его мнению, закон был необходим, но «не в том виде и не в той форме, в какой он есть сейчас».

Такая охота, указывают ее сторонники, разрешена во многих странах, прежде всего на Западе. При этом из-за особенностей этого оружия чаще всего лук или арбалет используют люди опытные, хорошо подготовленные и заинтересованные не столько в легкой наживе, сколько в самом процессе, ранее пояснял «Известиям» охотник Александр Кормилицин.

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— Для браконьеров это накладно, гораздо проще взять какую-нибудь дешевую одностволку и убить зверя на расстоянии 50 м. Хороший охотничий лук не будет стоить дешевле 100 тыс. рублей. В случае чего у браконьера отбирают лук плюс выписывается штраф, который может набежать до полумиллиона — и какой смысл? Да и все эти лучные принадлежности — очень недешевое развлечение. Рисковать этим глупо, — отмечал он.

Валерий Ашихмин, напротив, уверен, что сегодня луки и арбалеты используют преимущественно именно браконьеры, которые теперь могут воспользоваться либерализацией законодательства «в корыстных целях». О том, что в силу своей бесшумности такие виды оружия могут оказаться выгодны нечистым на руку охотникам, «Коммерсанту» ранее говорил и охотник Роман Аношин. В любом случае в России ценителей такой охоты сегодня совсем немного, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. И дело, по их мнению, именно в отсутствии законов, позволяющих этому направлению развиваться.

У спортсменов есть вопрос

Если выходить с луком на охоту желающих не слишком много, то российские спортсмены по стрельбе из лука и арбалета сегодня успешно выступают на международном уровне, занимая лидирующие позиции, подчеркивают в российской профильной федерации.

Собственные клубы и секции есть в большинстве крупных городов России, занимаются стрельбой из луков и арбалетов в том числе и дети: луки для них можно легко приобрести онлайн или в сетевых спортивных магазинах.

Между тем новые нормы могут поставить под вопрос работу некоторых спортивных клубов и осложнить жизнь спортсменов-любителей, опасается Андрей Сергеев. В первую очередь из-за неясности формулировок и отсутствия необходимых подзаконных актов.

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— Опасения прежде всего есть у спортсменов. Потому что большинство луков у нас находится в свободной продаже. Большинство продается без специальных сертификатов. Как это всё будет контролироваться, тоже непонятно. То есть все боятся репрессий. Или другой вариант развития событий, всё останется как есть, просто на часть требований будут закрывать глаза, — перечисляет он сомнения.

Кроме того, по его словам, пока неясно, какие дополнительные требования могут предъявляться к таким организациям, если их луки и арбалеты окажутся записаны как гражданское оружие. Нужно ли, например, оборудовать специальные оружейные комнаты и как строго проверяющие будут спрашивать с потенциальных нарушителей.

— Спортивные федерации давно решили этот вопрос — почти все луки и арбалеты сертифицированы как спортивный инвентарь и к оружию отношения не имеют, — возражает Валерий Ашихмин.

Однако в некоторых стрелковых клубах «Известиям» эти опасения подтвердили. Несовершенства нового документа, касающиеся работы спортивных организаций, активно обсуждались в профессиональной среде еще на этапе первого чтения, рассказали изданию во владимирском клубе «Стрелец». И дело не только в том, что четкие различия между охотничьими и спортивными луками пока четко не прописаны.

Фото: Depositphotos Источник изображения: iz.ru

— Вопросов вообще было довольно много. В частности, по крайней мере по тому, что было прописано в законопроекте изначально, стрелы приравнивались к боеприпасам. А стрелы — они же одинаковые. Неважно, детский это лук, маленький, большой. И если они будут считаться боеприпасами, получается, что их нигде особо не купить будет, — пояснили изданию.

Кроме того, отмечает Андрей Сергеев, не совсем ясно, смогут ли воспользоваться правом на охоту женщины или молодые люди (например, 18-летние или 20-летние юноши, сопровождающие старших родственников). Охотничьим оружием считаются луки силой от 27 кг и арбалеты силой от 43 кг, а это, по мнению охотника, «запредельные усилия», совсем необязательные, если речь идет об охоте на бобра и даже на кабана.

Евгения Приемская