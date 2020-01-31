Войти
Деловая газета "Взгляд"

США захотели разместить в Ираке ЗРК Patriot

98
0
0
Источник изображения: Kelly Michals/flickr.com

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Пентагон запрашивает разрешение у Ирака на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Мы работаем с иракским правительством над тем, что вы только что сказали", – сказал Милли в ответ на соответствующий вопрос журналиста на брифинге, передает ТАСС.

Напомним, в январе Иран обстрелял американские базы в Ираке, в результате обстрела пострадали больше трех десятков военнослужащих США.

На прошлой неделе в Госдепе заявляли, что операции коалиции США в Ираке "в основном поставлены на паузу", однако в четверг Ирак заявил о возобновлении совместных с американскими военными операциях против террористов.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
09.01.2020
«Где были Patriot?»: Реакция в США на иранский ракетный удар
31.08.2012
Лукавые цифры
30.01.2012
ЕвроПРО – это установка на первый ядерный удар
03.05.2011
Стратегия Пекина в области ядерного оружия
23.10.2009
Тегеран может остаться без С-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 01:38
  • 287
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 31.01 01:37
  • 18
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 31.01 00:52
  • 19
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 23:40
  • 1
Козырной «Ту»: противолодочный самолет сделают на базе пассажирского
  • 30.01 23:14
  • 5
Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
  • 30.01 23:10
  • 167
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 30.01 22:21
  • 71
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 30.01 21:45
  • 35
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 30.01 21:38
  • 147
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 30.01 21:33
  • 1
Россия разрабатывает многоразовую ракету-носитель с возможностью дозаправки на орбите
  • 30.01 21:24
  • 1
Розовый юбилей «Уголовника»: Су-57 10 лет
  • 30.01 21:01
  • 13
Автомат Калашникова XXI века
  • 30.01 20:46
  • 101
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.01 20:40
  • 6
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 30.01 19:25
  • 2
Мины летят по указке