Два американских спутника времен холодной войны могли столкнуться в космосе

Оба аппарата давно вышли из строя и перестали отвечать на команды из центров управления полетами

ТАСС, 30 января. Вышедшие из строя американские спутники IRAS и GGSE-4, чьи орбиты недавно начали пересекаться, пролетели сегодня на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга на большой скорости, их столкновение могло привести к появлению массы новых фрагментов космического мусора на низкой околоземной орбите, сообщил в Twitter астрофизик Хайно Фальке.

"На фотографиях, полученных сегодня ночью, можно увидеть две линии. Они представляют собой оба аппарата, пролетевших на скорости в 50 тыс. км в час всего в нескольких десятках метров друг от друга", - написал ученый.

В начале этой недели американская компания LeoLabs, специализирующаяся на наблюдениях за космическим мусором, сообщила, что в четверг может произойти столкновение двух американских зондов: прототипа разведывательного спутника GGSE-4 и орбитальной обсерватории IRAS.

Оба этих космических аппарата были выведены в космос в 1964 и 1983 годах. Они уже давно вышли из строя и перестали отвечать на команды из центров управления полетами. Их орбиты постепенно менялись под действием силы притяжения Земли, Луны и окружающих их объектов, в результате чего траектории движения IRAS и GGSE-4 недавно начали пересекаться.

Расчеты представителей LeoLabs и ученых из Национального университета Австралии показали, что эти аппараты могли столкнуться с вероятностью примерно в 1%, что должно было произойти примерно в три часа ночи по Москве. Их разрушение, как опасались астрономы, могло привести к образованию нескольких десятков тысяч частиц космического мусора.

Мусор на орбите

По текущим оценкам астрономов, на орбите Земли присутствует примерно 18 тыс. рукотворных объектов, чье положение известно NASA и другим ведущим космическим агентствам мира. Число пока не открытых частиц космического мусора в разы больше, их общее количество превышает 170 млн.

Еще в 1978 году Дональд Кесслер, ученый из НАСА, показал, что дальнейшее накопление мусора в околоземном пространстве, а также увеличение его плотности, может создать условия, при которых столкновение двух подобных частиц вызовет своеобразную "цепную реакцию", которая приведет к уничтожению всех спутников, работающих на высоте орбиты МКС и выше.

Первая практическая "демонстрация" этого эффекта произошла почти 11 лет назад, в феврале 2009 года, когда российский военный спутник связи Космос-2251, вышедший из строя еще в 1995 году, столкнулся с американским аппаратом Iridium 33.

Инцидент, произошедший на скорости в 42 тыс. км в час и высоте в 790 км, породил гигантское число осколков, свыше 2 тыс. частиц космического мусора, большая часть которых по-прежнему находится на низкой околоземной орбите.

Столкновение IRAS и GGSE-4, по оценкам астрономов, могло привести к образованию еще большего числа объектов, потенциально угрожающих другим зондам и экипажу МКС. Как отметил Фальке, этого не произошло, вышедшие из строя спутники успешно разминулись и продолжили движение по орбите. Астрономы продолжат наблюдения за IRAS и GGSE-4, чтобы оценить вероятность их столкновения при последующих сближениях.