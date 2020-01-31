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Деловая газета "Взгляд"

«Калашников» решил выпускать неуправляемые авиационные ракеты

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Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна "Калашников".
Источник изображения: © Фото : АО Концерн "Калашников"

Группа компаний «Калашников» выкупила у «НПО «Курганприбор» 41% акций разработчика авиационных ракет новосибирского «Института прикладной физики» (ИПФ), сообщили в пресс-службе «Калашникова».

"Привлечение "Института прикладной физики" в состав группы компаний "Калашников" позволит создать единую цепочку жизненного цикла высокоточных изделий от разработки до серийного производства. Мы рассчитываем расширить номенклатуру перспективной производимой продукции, а также выступить головным исполнителем государственных заказов на поставку модернизированных неуправляемых и корректируемых авиационных ракет", – передает РИА "Новости" слова гендиректора "Калашникова" Дмитрия Тарасова.

В пресс-службе добавили, что ИПФ проводит 15 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, три из которых выполняются в рамках гособоронзаказа. Институт прикладной физики является разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 и средств выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.

В концерне сообщили, что в 2019 году "Калашников" выступил инициатором проведения технической конференции по вопросам развития неуправляемого авиационного ракетного вооружения с участием специалистов Минобороны и заинтересованных предприятий ВПК. В ходе конференции были обозначены перспективные направления развития и модернизации неуправляемых авиационных ракет (НАР) и их трансформации в корректируемые авиационные ракеты (КАР).

"Предложено поэтапное создание КАР в рамках проведения опытно-конструкторской работы по модернизации НАР, стоящих на вооружении и выпускаемых серийно", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре "Калашников" показал на видео прототип нового мотоцикла.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-13
С-8
Проекты
Гособоронзаказ
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