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Российская газета

Названы точные характеристики нового российского боевого модуля

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Разработчики нижегородского ЦНИИ "Буревестник" раскрыли возможности новейшего российского необитаемого боевого модуля АУ-220М. Он будет официально представлен на Международной выставке вооружений "ДефЭкспо Индия - 2020".

Пушечно-пулеметный модуль предназначен для вооружения различной бронетехники, в первую очередь боевых машин пехоты - имеющихся и перспективных.

Дальность стрельбы комплекса составляет 14,5 километра с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Боекомплект включает 57-миллиметровые снаряды разного типа: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый.

Модуль имеет круговое вращение. Вкупе эти показатели позволяют эффективно уничтожать не только наземную легкобронированную технику и укрепления, но и малоразмерные беспилотники, низколетящие самолеты и вертолеты. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 миллиметра с боезапасом в 1000 патронов.

По словам главного конструктора по направлению производства АО ЦНИИ "Буревестник" Николая Комова, модуль полностью автоматизирован и управляется с рабочего места оператора в корпусе боевой машины. Не исключается также возможность установки оборудования для управления модулем в роботизированном режиме без участия экипажа бронемашины.

По словам Комова, на предыдущих выставках демонстрировались прототипы АУ-220М. В окончательном варианте были изменены и дизайн, и комплектация.

- Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее характеристики, но вместе с тем в процессе испытаний конструкция модуля подверглась ряду изменений: снижена высота модуля, что позволило сделать более удобным систему заряжания, на модуль установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками, - цитирует конструктора телеканал "Звезда".

Боевые машины с АУ-220М могут действовать в любое время суток и при любой погоде, вести огонь с места, на ходу и на плаву. Предполагается, что новым модулем будут оснащаться БМП на платформе "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Также комплексы могут устанавливаться на корабли малого водоизмещения и катера.

Напомним, видео испытаний новейшего российского автоматического модуля было обнародовано около года назад. На опубликованных кадрах была продемонстрирована высокая точность пушки комплекса при стрельбе прямой наводкой и по навесной траектории.


Тимур Алимов

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