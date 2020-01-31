Тральщики проекта 12700 получат новый противоминный комплекс

Минные тральщики проекта 12700 "Александрит" будут модернизированы с восьмого корабля данной серии. Они получат новый противоминный комплекс.

Кроме того, в ходе модернизации тральщиков будет увеличена длина корабля, чтобы размещать больше технических средств. Об этом в Санкт-Петербурге на торжественном спуске на воду четвертого корабря проекта "Яков Баляев" сообщил главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Виктор Чирков. Об этом сообщает сайт Sudostroenie.info. Как добавили в пресс-службе Средне-Невского завода, корабль ждут еще достроечные работы, а также серия швартовых испытаний. Планируется, что летом тральщик передадут ВМФ России.

"РГ" уже сообщала о том, что 29 января спустили на воду тральщик "Яков Баляев". Корабли этой серии имеют самый большой в мире корпус из композитного стеклопластика. Масса такого корпуса в 2,5 раза меньше корпуса из традиционных материалов, а прочность - выше в полтора раза. Крестной матерью тральщика стала внучатая племянница Героя Советского Союза Якова Илларионовича Баляева - Полина Баляева.

Минные тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин. Они оборудованы гидроакустическими станциями, которые установлены и на борту, и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Водоизмещение - 890 тонн, скорость хода - 16,5 узла.

Светлана Цыганкова