OneWeb уточнила время февральского запуска своих спутников с Байконура

К 2021 году компания намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью

ТАСС, 30 января. Спутники британской компании OneWeb будут запущены на околоземную орбиту с космодрома Байконур 6 февраля в 23:42 мск. Об этом компания сообщила в четверг на своем официальном сайте.

"Мы рады первому в 2020 году запуску в рамках нашей регулярной программы по отправке спутников [на орбиту]. 7 февраля в 02:42 по местному времени (6 февраля в 23:42 мск - прим. ТАСС) мы отправим первую партию 34 спутников OneWeb на орбиту со знаменитого космодрома Байконур в Казахстане", - говорится в сообщении компании.

Как сообщил в 16 января генеральный директор изготавливающего ракеты "Союз" РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов, пуск, первоначально запланированный на декабрь, был отложен в связи некими техническими вопросами с космическими аппаратами. Тогда же на этом предприятии сообщили, что запуск состоится 7 февраля, его время не уточнялось.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.