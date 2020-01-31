Обозреватель «Военно-промышленного курьера» награжден медалью за заслуги в аналитической деятельности

На расширенном заседании Исполнительного комитета Ассоциации «Аналитика» заслушано и обсуждено сообщение президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН) Василия Буренка «Об аналитическом обеспечении процесса совершенствования гособоронзаказа». Рассмотрен ряд других вопросов. Во второй части заседания состоялось награждение.

- президент РАРАН, председатель Совета главных конструкторов систем вооружения сил общего назначения Василий Буренок;

- председатель Экспертного совета по аналитике государственного заказа, советник генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» Олег Каша;

- обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Олег Фаличев.

Медали вручил председатель Координационного совета Ассоциации Николай Бордюжа.

Ассоциация содействия развитию аналитического потенциала личности, общества и государства (НКО «Аналитика») образована 31 июля 2014 года. В ее составе ведущие эксперты РАН, АВН, Экспертного и научно-технического советов коллегии Военно-промышленной комиссии, Экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности и предпринимательству. В ноябре 2017 года председателем Исполнительного комитета Ассоциации избран Николай Бордюжа, ранее работавший генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.