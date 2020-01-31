США не намерены выводить свой военный контингент с территории Сирии

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Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время покидать территорию Сирии, планов вывода американских войск у Вашингтона нет. С таким заявлением в четверг выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Мы не планируем выводить американские войска из Сирии в ближайшем будущем

- заявил он во время видеобрифинга.

Двумя днями ранее глава Центрального командования американских Вооружённых сил Кеннет Маккензи сообщил журналистам, что США возобновили контртеррористические операции в Сирийской Арабской Республике. По его словам, американские подразделения совместно с курдскими силами проводят от трёх до четырёх операций еженедельно против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

В начале декабря прошлого года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что несмотря на вывод из Сирии некоторого количества американских военных, США не исключают отправки в Сирию дополнительных сил.

По мнению военных аналитиков, заявленная США борьба с ИГ является лишь предлогом для того, чтобы остаться в Сирии. Тем более, что в марте прошлого года президент США Дональд Трамп объявил об окончательной победе американцев над террористами из "Исламского государства". Основная цель нахождения военного контингента США в Сирии - контроль над нефтяными месторождениями.

По данным российского Минобороны, контроль над нефтяными месторождениями и незаконная продажа нефти, приносит США до 30 млн. долларов ежемесячно.