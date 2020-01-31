Три российские подлодки вошли в пятерку самых опасных субмарин в мире

Американское военно-политическое издание The National Interest составило список пяти самых опасных подлодок в мире, которые, по мнению аналитиков журнала, способны уничтожить мир за 30 минут. Три из этих смертоносных субмарин - российские, остальные две - американские.

В списке - атомные субмарины, которые уже стоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 "Акула" составителями рейтинга не рассматривались, поскольку большинство из них уже списаны.

В рейтинге в итоге оказались подлодки проекта 955 "Борей". Их издание называет самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами. Также в пятерке лучших субмарин - подлодки проектов 667БДРМ "Дельфин" и 885М "Ясень-М". Последние, отмечается в материале американского журнала, могут подобраться к восточному побережью США на расстояние в 2 тысячи километров и оттуда с легкостью поражать любые цели вплоть до Великих озер.

Из американских подлодок в подборке оказались субмарины типа "Огайо" (с 2016 года 9 лодок размещены в Тихом океане, еще 5 находятся в Атлантике) и новые подлодки типа "Колумбия", строительство которых еще только ожидается в следующем году (поступление на вооружение запланировано на 2031-й год).

В материале отмечается, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что в одиночку способны "стереть в радиоактивный пепел 288 целей размером с города".

Стоит отметить, что ни одна из вошедших в топ-5 подлодок никогда не использовалась во время военных действий. "Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война", - отмечает автор текста.

Кроме того вчера стало известно о предполагаемом начале размещения Соединенными Штатами на подлодках нового типа ядерных боезарядов малой мощности. Об этом говорится в сообщении Федерации американских ученых (ФАУ). "ВМС США развернули новый тип модернизированных боеголовок малой мощности W76-2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident", - утверждает со ссылкой на источник в американском правительстве директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы федерации, Ганс Кристенсен.

По его словам, стратегическая подводная лодка Tennessee класса "Огайо" в последние недели прошлого года отправилась на патрулирование с "одной или двумя боеголовками нового типа". "Судя по всему, сейчас она все еще на патрулировании, ожидается, что она вернется где-то в феврале. Кроме того, в Тихом океане патрулирование осуществляет и вторая субмарина, на борту которой находятся боеголовки нового типа", - добавил эксперт.

"Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия где бы то ни было. В связи с этим мы не можем подтвердить или опровергнуть в настоящее время данное сообщение", - ответили ТАСС в пресс-службе Пентагона на просьбу прокомментировать заявления ФАУ.

Тем не менее в ноябре прошлого года руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти сообщила, что возглавляемое ею ведомство уже произвело "засекреченное количество" модернизированных боеголовок малой мощности типа W76-2, которые предназначены для установки на баллистические ракеты морского базирования. В Минэнерго уточнили, что в ноябре прошлого года они были переданы ВМС США.

Комментарий военного эксперта

Василий Дандыкин, член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан 1 ранга:

- В основном, что касается подлодок, все описанное недалеко от истины. Теоретически, это все, конечно, возможно. А как это осуществить на практике, будет зависеть от умений моряков, от маскировки, от возможности выйти на ударную позицию и нанести удар.

Ну вообще американцы и мы обладаем одной из самых мощных компонентов ядерного оружия. Как известно, это ракетные войска стратегического назначения, авиация и морская компонента.

У нас она в последнее время модернизируется, наращивается. На подходе модернизированная подлодка "Князь Владимир" проекта 955 "Борей-А". Это будет, думаю, самая мощная и самая современная подлодка в мире. Лучшая и по возможностям, и по глубине погружения, и малошумности.

В ближайшие 5-6 лет произойдет обновление основной ударной силы ВМФ России.

Американское издание неслучайно отметило успехи российских строителей подлодок. Ведь в США ситуация с подводным флотом сложнее. Они, на мой взгляд, убаюкали себя после так называемой победы в "холодной" войне. Но, с другой стороны, возможностей у них побольше - многоцелевых лодок у американцев больше.

Иван Петров