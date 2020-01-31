Адмирал назвал статью NI о подлодках некорректной

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Список подводных лодок, которые способны "уничтожить мир за 30 минут", составленный американским изданием National Interest, является некорректным и неполным, заявил в четверг РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Ранее NI перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из них — российские (проекты 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и 885М "Ясень-М), остальные две — американские (субмарины типа "Огайо" и "Колумбия").

"Подобные публикации носят политический характер и к профессиональному военному анализу отношения не имеют. В этом списке должны находиться исключительно подлодки с баллистическими ракетами, такие как "Борей". "Ясень", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" здесь совершенно не при чем", - сказал Попов.

Адмирал пояснил, что боевые возможности головных частей баллистических ракет, прежде всего по весовым характеристикам ядерного заряда, несоизмеримо больше, чем у крылатых, они действительно гипотетически могут "уничтожить мир".

Собеседник агентства отметил, что список NI является неполным, поскольку в нем не указаны субмарины других ядерных держав – Великобритании, Франции, Китая.