Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара "достать" турецкие корабли

Турецкие корабли замечены у берегов Ливии. В Сети появились фотографии фрегатов. На борту одного из них, относящегося к так называемому классу G, виден палубный противолодочный вертолет S-70B Seahawk.

#Libya- photos of the 2 Turkish G-class frigates that were spotted off the shore of #Tripoli, and a purported photo from its deck with a close up of the Sikorsky S-70 helicopter pic.twitter.com/dyeRuUMgxB — Oded Berkowitz (@Oded121351) January 29, 2020

Как считают эксперты, перед нами F497 Göksu типа Oliver Hazard Perry. Бывший американский корабль передан Турции в начале нулевых годов. На нем проведена модернизация, в частности усовершенствовано электронное оборудование и вооружение.

Подобные корабли могут применять противокорабельные ракеты Harpoon и зенитные управляемые Sea Sparrow.

Артиллерийское вооружение представлено 76-мм башенной установкой и 20-мм шестиствольным комплексом Phalanx CIWS, предназначенным для борьбы со скоростными, в том числе низколетящими целями.

Имеются также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

Полное водоизмещение - 3 696 т. Два газотурбинных двигателя обладают общей мощностью 41000 л. с. Максимальная скорость - до 29 узлов. Дальность плавания - 4500 миль. Экипаж насчитывает более 200 человек.

Несмотря на то, что еще в декабре командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар приказал в случае необходимости топить турецкие корабли, сделать это его ВМС не по силам. Они очень слабы, состоят из небольших судов, которые не смогут эффективно противостоять флоту Анкары.

У ЛНА нет противокорабельных комплексов, а попытки авиации провести атаки будут нейтрализованы достаточно мощными корабельными средствами противовоздушной обороны.

Алексей Брусилов