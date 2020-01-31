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Российская газета

Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара "достать" турецкие корабли

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Источник изображения: rg.ru

Турецкие корабли замечены у берегов Ливии. В Сети появились фотографии фрегатов. На борту одного из них, относящегося к так называемому классу G, виден палубный противолодочный вертолет S-70B Seahawk.

Как считают эксперты, перед нами F497 Göksu типа Oliver Hazard Perry. Бывший американский корабль передан Турции в начале нулевых годов. На нем проведена модернизация, в частности усовершенствовано электронное оборудование и вооружение.

Подобные корабли могут применять противокорабельные ракеты Harpoon и зенитные управляемые Sea Sparrow.

Артиллерийское вооружение представлено 76-мм башенной установкой и 20-мм шестиствольным комплексом Phalanx CIWS, предназначенным для борьбы со скоростными, в том числе низколетящими целями.

Имеются также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

Полное водоизмещение - 3 696 т. Два газотурбинных двигателя обладают общей мощностью 41000 л. с. Максимальная скорость - до 29 узлов. Дальность плавания - 4500 миль. Экипаж насчитывает более 200 человек.

Несмотря на то, что еще в декабре командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар приказал в случае необходимости топить турецкие корабли, сделать это его ВМС не по силам. Они очень слабы, состоят из небольших судов, которые не смогут эффективно противостоять флоту Анкары.

У ЛНА нет противокорабельных комплексов, а попытки авиации провести атаки будут нейтрализованы достаточно мощными корабельными средствами противовоздушной обороны.


Алексей Брусилов

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Страны
Ливия
США
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Phalanx CIWS
SH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
Oliver Hazard Perry
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