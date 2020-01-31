Российская авиация не выполняла боевых задач в районе Идлиба, заявили в Минобороны

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России опровергло сообщения ряда СМИ о российском авиаударе в зоне деэскалации Идлиб.

Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенном пункте Эрих на южной окраине сирийского города Идлиб - информационная провокация. Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Ранее ряд СМИ, в том числе и турецкие, сообщил, что российские ВКС нанесли удар по населенному пункту на юге идлибской зоны деэскалации.

По данным СМИ, в результате погибли как минимум 10 мирных жителей, в зоне поражения оказались пекарня и больница.