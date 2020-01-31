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Легендарный МАИ празднует 90-летие и создает будущее

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Источник изображения: vpk-news.ru

20 марта Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) отметит свой 90-й день рождения.

С момента основания из стен МАИ вышло более 175 тысяч выпускников, многие из которых стали известными учёными, лётчиками-испытателями, руководителями высшего звена, генеральными конструкторами КБ и НИИ, ведущими инженерами, крупными государственными деятелями. Сегодня, сохраняя многолетние традиции, накопленные за годы существования, и развивая новые подходы в области образования, науки и инноваций, университет обеспечивает прочную базу для формирования настоящих лидеров изменений, обладающих компетенциями в самых разных сферах деятельности. МАИ осуществляет подготовку кадров по всему жизненному циклу высокотехнологичной продукции, от проектирования до развертывания отдельных производств.

Московский авиационный институт – уникальная инфраструктура, которая объединяет в себе учебные аудитории и корпуса, более 140 научно-исследовательских центров и лабораторий, 20 конструкторских бюро, экспериментально-опытный завод, аэродром «Алферьево», центр управления полётами, современные коворкинг-зоны и многое другое. В составе университете 13 институтов и 5 филиалов, на которых обучаются 21 тысяча студентов, в том числе из-за рубежа.

На базе МАИ создаются новые технологии в области конструирования авиакосмической техники, перспективных двигательных и энергетических установок, беспилотных летательных аппаратов, технологий гиперзвука, систем искусственного интеллекта и математического моделирования, информационных технологий, систем управления, машинного обучения, интернета вещей, управления жизненным циклом изделий, электрификации инженерных систем, композиционных материалов, аддитивных технологий, роботизации.

«МАИ – создаем будущее вместе» – с таким девизом университет отмечает свой 90-й день рождения!

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