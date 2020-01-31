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ЦАМТО

ВС Испании получили последний ударный вертолет "Тайгер"

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Боевой вертолет Tiger
Боевой вертолет Tiger.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 30 января. Вооруженные силы Испании получили последний из 24 заказанных ударных вертолетов "Тайгер" в версии HAD-E (Helicoptero de Apoyo y Destruccion).

По информации Jane's Defence Weekly, вертолет "Тайгер" был передан заказчику в ходе церемонии, состоявшейся 14 января на предприятии Airbus Helicopters в Альбасете. В мероприятии принял участие государственный секретарь по обороне Анхель Оливарес и начальник штаба СВ генерал-лейтенант Франсиско Хавьер Варела Салас.

Как сообщал ЦАМТО, в 2003 году МО Испании подписало контракт на приобретение 24-х вертолетов AS-665 "Тайгер" в многоцелевой версии HAD с измененными двигателями, системами вооружения и связи стоимостью около 1,3535 млрд. евро. Для реализации программы был построен завод в Альбасете рядом с военно-воздушной базой "Лос-Льянос".

На начальном этапе программы ВС Испании получили 6 вертолетов более простой версии эскорта и огневой поддержки HAP-E (Helicoptero de Apoyo y Proteccion). 18 машин выполнены в многоцелевой версии HAD (Helicoptero de Apoyo y Destruccion) предназначенной, кроме того, для ведения разведки и борьбы с бронетехникой.

Первый вертолет для СВ Испании был импортирован. Первый "Тайгер" версии HAD испанского производства совершил первый полет на предприятии в июле 2013 года.

Двигатели вертолетов СВ Испании были модернизированы для улучшения характеристик при применении в условиях сильной жары, сухих и пыльных условиях.

Все поставленные вертолеты будут эксплуатироваться в составе армейской авиации (FAMET) СВ Испании и войдут в состав вертолетного батальона, размещенного в Альмагро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
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