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Российская газета

Хозяин морей: в Китае высоко оценили российские АПЛ типа "Ясень-М"

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Источник изображения: Минобороны РФ/Wikimedia.org

Российские подлодки типа "Ясень-М" обладают всеми необходимыми качествами, чтобы изменить баланс сил в мировом океане, потеснив США. Малозаметные и прекрасно вооруженные, они будут служить надежной опорой России как в морских сражениях, так и в поддержании паритета в мирное время. При этом истинные возможности "Ясеней" до сих пор неизвестны - первый серийный корабль только что спущен на воду.

Выведенный из сборочного цеха в конце 2019 года атомный подводный крейсер К-573 "Новосибирск" станет образцом, по которому будут строиться все последующие подлодки проекта, пишет китайское издание Science and Technology Daily. В русском переводе статью опубликовал ИноСМИ. Военный обозреватель Чжан Цян считает, что именно "Новосибирск" откроет список строевых кораблей проекта с полностью реализованными возможностями АПЛ четвертого поколения. К такому выводу он пришел, проанализировав серийные номера подлодок: К-560 "Северодвинск", К-561 "Казань", К-573 "Новосибирск", К-571 "Красноярск". С "Новосибирска" индекс изменился на К-57Х.

- Вероятно, эта корабль станет еще более продвинутым, поэтому решение о превращении его в головную лодку проекта и образец для серийного производства не будет преувеличением. Россия сделает ее шаблоном для широкомасштабного производства, - пишет Чжан Цянь.

Действительно, две уже построенные субмарины проекта: "Северодвинск" и "Казань" - не несут боевой службы. Первая, переданная ВМФ в опытную эксплуатацию, занимается отладкой бортовых систем - к ним у моряков возникло более 200 вопросов. Вторая продолжает государственные испытания - их продолжительность, опять же, связана с большим количеством примененных в корабле новейших технологий и конструкторских решений.

- Можно предположить, что "Новосибирск" имеет ту же конструкцию, что и "Казань", но с рядом улучшений в области автоматизации управления, интеграции в сетецентрическую войну и увеличенной боевой мощью. Усовершенствования касаются систем связи, оценки ситуации, способности нанесения удара обычным, гиперзвуковым и ядерным оружием, - рассказал научный сотрудник аналитического центра "Юаньван" И Фан.

- Боевые возможности АПЛ "Новосибирск" значительно возросли, корабль может поражать любые виды целей и соответствует всем современным требованиям, которые предъявляет война на море, - заявил командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов. Именно здесь проходят испытания все "Ясени" и "Бореи". Экипаж "Новосибирска" завершил подготовку в учебном центре и готов приступить к освоению корабля.

АПЛ типа "Ясень" многоцелевые в самом широком смысле этого слова. Они способны охотиться за надводными кораблями, подлодками противника и наносить удары по целям на суше, использовать ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, охранять стратегические "Бореи" на боевом дежурстве и расчищать для них море перед сокрушительным ядерным ударом. Это настоящие "подводные волки" ВМФ России.

- Считается, что у ясеня хорошая древесина, в европейских языках название этого дерева означает "копье". В некотором роде это намек на преимущества российской штурмовой АПЛ четвертого поколения, - считает И Фан.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Казань АПЛ
Красноярск АПЛ
Новосибирск АПЛ
Северодвинск АПЛ
Компании
БелОМО
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
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