Турция пытается вытеснить Францию из нефтеносных районов Ливии

Турция обвинила Францию в причастности к ливийскому кризису и считает ее ответственной за дестабилизацию ситуации в этой стране. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, сообщает AFP.

«Основная ответственность за все проблемы в Ливии, начавшиеся после кризиса 2011 года, лежит на Франции», - указал Аксой. Он также подчеркнул, что Париж оказывает «безвозмездную помощь командующему Ливийской национальной армией генералу Халифе Хафтару в обмен на контроль над природными ресурсами Ливии».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот нарушил обещание, данное на конференции в Берлине, направив корабли с сирийскими наемниками в Ливию.

В Ливии уже не первый год царит двоевластие. Параллельно существуют международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа с центром в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны.

Корреспондент.net напоминает, что власти восточной части Ливии сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией Хафтара.