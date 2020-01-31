В «ползучем наступлении» ВСУ продвинулись больше чем на километр

В Донбассе на отдельных участках линии боевого соприкосновения серьезно обострилась ситуация, сообщили из ДНР военные журналисты Максим Фадеев и Сергей Белоус. Однако большинство СМИ проигнорировало эскалацию конфликта, начавшуюся еще 10 января.

«Рядом с Золотым (тем самым, где еще недавно проводили «разведение сил») на участках около Голубовского и Березовского подразделения ВСУ серьезно продвинулись вперед и, заняв участок серой зоны, подошли вплотную к позициям НМ (Народной милиции – «ВПК») ЛНР. Там, где три недели назад между позициями сторон было 1,5 километра, теперь противников разделяет всего 250-300 метров, – говорится в опубликованной телеграм-каналом корреспонденции. – ВСУ не только разматывают позиции ЛНР сотнями мин в день, но и смогли при поддержке артиллерии закрепиться на новых позициях в серой зоне и начали развертывать свои опорные пункты. Параллельно с этим разведгруппы ВСУ регулярно пытаются нащупать слабые места в обороне республик... То есть, тактика «ползучего наступления» не изменилась, несмотря на все договоренности в Париже и миролюбивые декларации президента Украины. Только сегодня ВСУ выпустили по этому небольшому отрезку фронта (вблизи Золотого – «ВПК») около 200 мин, а также произвели 70 выстрелов из БМП-2. Такое вот «перемирие» и «разведение», точнее – развод...»

К информации Фадеева и Белоуса можно добавить свидетельство приехавшей в Донецк из Киева по делам своих клиентов адвоката и правоведа Татьяны Монтян. В беседе с журналистом Русланом Кацабой она сообщила, что артиллерийская канонада временами слышна даже в центре города.