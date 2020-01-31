В Дагестане Каспийскую флотилию оснастили ракетным комплексом "Бал"

Передача берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии состоялась в Дагестане. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как отмечают в Минобороны, ракетный комплекс предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии, а также защиты побережья от возможных десантных операций противника.

Большую часть полета ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет ее перехват. Одна пусковая установка способна в короткое время одновременно произвести залп более чем 50 ракетами.

Справка "РГ"

Береговой ракетный комплекс "Бал" представляет собой мобильную, на основе шасси МАЗ-7930, систему, в состав которой входят самоходные командные пункты управления и связи; самоходные пусковые установки, несущие противокорабельные ракеты; транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа.

Дальность поражения ракет составляет до 120 километров.

Тимур Алиев