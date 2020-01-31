ВМС НОАК приняли на вооружение новые корветы класса "Тип-056"

Сразу три корвета проекта 056/056А, находящихся в достройке на плаву для ВМС НОАК на китайском судостроительном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (Люйшуне). Ближайшим стоит практически законченный корвет проекта 056 "Хэцзэ" (菏泽, бортовой номер "512", шестой корабль постройки данной верфи). У его борта ближе к берегу ошвартованы спущенные на воду в один день 14.09.2016 два корвета модифицированого проекта 056А (седьмой и восьмой корветы, строящиеся в Даляне). Октябрь 2016 года.

ЦАМТО, 30 января. На вооружение Военно-морских сил НОАК приняты два новых корвета класса "Тип-056/056A" (класс "Цзяндао" (Jiangdao)) в противолодочной версии.

Как информирует Jane's Defence Weekly, корвет (611) "Луань" был принят на вооружение 18 января, а (608) "Ляочэн" – на следующий день. Они являются 49-м и 50-м кораблями серии "Тип-056/056A".

(611) "Луань" был построен на судостроительном предприятии Hudong Zhonghua в Шанхае и спущен в воду 21 декабря 2017 года. Церемония ввода его в боевой состав ВМС состоялась на военно-морской базе Восточного флота "Шанхай-Вусонг". Судно, вероятно, войдет в состав 14-й эскадры фрегатов Восточного флота.

(608) "Ляочэн" построен предприятием Wuchang Shipyard в Ухани. Корабль был спущен на воду 22 января, 2019 года и, вероятно, войдет в состав Северного флота ВМС НОАК.

Как сообщал ЦАМТО, корвет класса "Тип-056" предназначен для патрулирования территориальных вод, эскорта, противолодочной и противокорабельной борьбы, борьбы с пиратством, защиты рыболовства. Строительство кораблей "Тип-056/056A" осуществляется на четырех судостроительных предприятиях: Hudong-Zhonghua в Шанхае, Huangpu Shipbuilding в Гуаньчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне, Wuchang Shipyard в Ухане. Головной корабль серии, "Бенгбу" (бортовой номер "582"), был построен Hudong-Zhonghua, спущен на воду в мае 2012 года и передан ВМС НОАК 25 февраля 2013 года.

Газета Global Times 14 января сообщила о завершении постройки последнего корвета класса "Тип-056". Он был спущен на воду 30 декабря 2019 года на верфи Huangpu Shipbuilding в Гуаньчжоу и будет носить наименование "Аба" (Aba) в честь префектуры в провинции Сычуань. Последний корвет станет 71-м кораблем класса "Тип-056/056A". Еще 20 корветов были спущены на воду, но пока не все они приняты на вооружение.