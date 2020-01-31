Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

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На заявления президента Турции по поводу нарушений Россией своих обязательств в Сирии обращают внимание в зарубежной прессе. Особого внимания слова Реджепа Эрдогана о том, что Россия «не смогла остановить Асада, и потому тот перешёл красные границы в Идлибе», удостоились в прессе США и Китая.

Для США, по понятным причинам, большой интерес состоит в том, чтобы между Россией и Турцией не было тёплых и доверительных отношений. В американской прессе при этом отмечается, что «надежды Турции на Россию в Сирии не оправдываются».

Примерно в том же ключе материалы выдаёт небезызвестный китайский ресурс Sohu, рассматривая заявления Эрдогана в своём военном разделе. Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.

Из статьи на китайском медиаресурсе:

Эрдоган ожидает от Путина того, чтобы Россия соблюдала договорённости, достигнутые ранее в Астане и Сочи. Эти договорённости состоят в том, что провинция Идлиб должна оставаться «зоной деэскалации». Эрдоган требует от России того, чтобы она не позволяла войскам Асада продолжать своё наступление и переходить за проведённые «красные линии». Это ультиматум от Эрдогана Путину.

При этом не говорится о том, а какие действия Анкара намерена предпринимать в качестве "ответа" на действия САА, которые осуществляются, что важно, на сирийской земле против сил, которые фактически выступают за раскол САР.

Напомним, что накануне сирийская правительственная армия вошла в один из главных оплотов боевиков в Идлибе – города Маарет ан-Нууман.

В США тем временем обвинили Россию в «препятствовании прекращению огня в Сирии». Госсекретарь Помпео возложил вину на ситуацию в Идлибе на Москву и Тегеран. Из этого можно сделать вывод о том, что США пытаются создать определённые условия для того, чтобы Турция отдалилась от Астанинского формата, куда она входит вместе с РФ и Ираном. В этой связи провокации боевиков в Идлибе, после которых САА и начала своё наступление на Маарет ан-Нууман, выглядят организованными третьей силой.