Водолазы СФ испытают новое оборудование в Арктике

Водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам по спускам в условиях сверхнизких температур Арктики. Военнослужащие тестируют новое оборудование с использованием специального устройства водообогрева.

Учения проходят в Североморске, на многофункциональном катере "Иван Швец". Тренируются водолазы при экстремально низких температурах - минус 20 градусов по Цельсию. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, водолазные спуски в условиях сверхнизких температур редко проводятся даже в приарктических районах. Поэтому в тренировках участвуют самые подготовленные специалисты.

Погружаются они на малые глубины - до 20 метров. Военнослужащие совершенствуют практические навыки по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, ищут и поднимают затонувшие предметы, обследуют подводные коммуникации.

За действиями водолазов под водой ведется постоянное наблюдение с телеуправляемых подводных аппаратов.

Светлана Цыганкова