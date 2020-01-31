SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

SpaceX успешно запустила в космос Falcon 9. Ракета-носитель компании Илона Маска доставит на орбиту новую, третью партию из 60 мини-спутников системы Starlink. Сначала их выведут на высоту 290 км над Землей. Позже поднимут еще выше. Проект предназначен обеспечить высокоскоростным интернетом жителей самых укромных уголков планеты. К середине этого года SpaceX планирует отправить в космос около 12 тыс. таких спутников.

SpaceX успешно запустила в космос Falcon 9. Ракета-носитель компании Илона Маска доставит на орбиту новую, третью партию из 60 мини-спутников системы Starlink. Сначала их выведут на высоту 290 км над Землей. Позже поднимут еще выше. Проект предназначен обеспечить высокоскоростным интернетом жителей самых укромных уголков планеты. К середине этого года SpaceX планирует отправить в космос около 12 тыс. таких спутников.