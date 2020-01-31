F-15EX: конкуренции ради

Американские ВВС хотят разнообразия. Вчера, 29 января, портал businessinsider.com сообщил о том, что Минобороны США опубликовало официальные запросы на поставку истребителей F-15EX и двигателей F110 для них.

В описании запроса не указывается точное количество единиц техники. При этом Boeing и General Electric Aviation (производители самолётов и двигателей), указанные как единственные поставщики, должны дать свой ответ до 7 февраля.

Рендер истребителей F-15 Eagle Источник изображения: defenseone.com

Ранее ВВС США запрашивали у Минобороны $1,05 млрд на покупку 12 самолётов F-15EX (прежнее обозначение F-15X). По неофициальной информации, обнародованной журналистами от имени «высокопоставленного представителя Минобороны», закупка новых самолётов связана с намерением поддерживать конкуренцию среди поставщиков самолётов: «поддержание разнообразной промышленной базы, отвечает интересам Министерства обороны. Чем больше разнообразия, тем больше конкуренция … и у нас лучшие цены».

В текущем десятилетии ВВС США намерены поддерживать свой разнообразный парк боевой авиации. На вооружении будут состоять различные модификации истребителей F-35A Joint Strike Fighter, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-15 Eagle/Strike Eagle, а также штурмовик A-10 Thunderbolt II.

-15 Eagle — американский истребитель четвёртого поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

F-15X является новейшей версией истребителя F-15 Eagle. Эта версия получит принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15X — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.