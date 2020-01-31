ВВС Бангладеш получат последний C-130J "Геркулес" в марте

ЦАМТО, 30 января. Как сообщают источники Jane's Defence Weekly в Министерстве обороны Великобритании, Бангладеш получит последний (из пяти закупленных из состава ВВС Великобритании) самолет ВТА C-130J "Геркулес" в ближайшие месяцы.

Как предполагалось ранее, все C-130J в версии с "коротким" фюзеляжем (британское обозначение C-130J C5) будут поставлены ВВС Бангладеш к концу 2019 года, но к настоящему заказчику переданы только четыре самолета. Последний "Геркулес", как ожидается, будет передан в марте.

Как сообщал ЦАМТО, о продаже ВВС Бангладеш самолетов C-130J C5 "Геркулес" из состава ВВС Великобритании в рамках межправительственного соглашения стало известно из двух сообщений о подписании контрактов на их модернизацию и обслуживание с британской Marshall Aerospace and Defense Group.

Соглашение на поставку и поддержку первой пары самолетов C-130J из состава ВВС Великобритании было подписано с Marshall Aerospace and Defense Group 10 мая 2018 года в Дакке. Позднее, 20 июня 2019 года, командование ВВС Бангладеш заключило с Marshall Aerospace and Defense Group контракт на обслуживание дополнительных самолетов C-130J. Всего из состава ВВС Великобритании Бангладеш будут поставлены 5 самолетов. Компания также выполнила модификации самолетов, включая проектирование, разработку и выполнение переоборудования в конфигурацию для медицинской эвакуации MEDEVAC с целью обеспечения возможности участия в операциях на территории страны и за рубежом в т.ч. в составе миссий ООН.

Выкатка первого самолета, предназначенного для поставки ВВС Бангладеш, состоялась на предприятии Marshall Aerospace and Defence Group в Кембридже в середине июля 2019 года. Этот C-130J C5 вылетел в Бангладеш 23 августа 2019 года.

Самолеты будут применяться для перевозки войск и техники, как внутри страны, так и за ее пределами, а также медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи и поддержки миротворческих миссий ООН.

Приобретение C-130J позволит ВВС Бангладеш снять с вооружения 4 самолета C-130B, поставленных, начиная с 2001 года (приобретены из состава ВС США), и расширить парк самолетов ВТА, состоящий из трех самолетов Ан-32 и трех L-410UVP-200, произведенных в 1989 и 2015 гг., соответственно. В дополнение к транспортному флоту ВВС, Сухопутные войска страны в 2016 году приобрели один самолет C-295W.

Первоначально ВВС Великобритании намеревались снять с вооружения 10 самолетов C-130J C5 и 14 самолетов C-130J-30 после принятия на вооружение новых A-400M. Однако, согласно "Стратегическому обзору обороны и безопасности" 2015 года, 14 C-130J-30 решено сохранить, а 10 C-130J продать иностранным заказчикам. После потери одного из C-130J-30 ВВС решили оставить на вооружении один из 10 C-130J в "короткой" версии.

Помимо пяти самолетов, проданных ВВС Бангладеш, еще две машины предназначены для Бахрейна, а одна – для поддержки пилотажной группы ВМС США Blue Angels. Хотя официально британская сторона не раскрывает условия продажи, ранее представитель ВМС США сообщил, что стоимость приобретенного самолета составила 29,7 млн. долл., что, по его словам, составляет около половины цены нового планера у производителя.