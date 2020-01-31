Россия готова создать свою ракету для «Морского старта» вместо украинской

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Российский ракетно-космический центр «Прогресс» готов приступить к созданию ракеты для «Морского старта» сразу же, как только компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом, сможет себе это позволить. Для начала работ у «Прогресса» есть все технические возможности.

Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин изданию «Эксперт».

Для «Морского старта» планируется разработка ракеты, уже получившей условное название «Союз-7». Большинство технологий, которые применят в ней, аналогичны применяемым для ракеты «Союз-5». Основное отличие в том, что стартовый вес «Союз-5» составит примерно 530 тонн, а ракета для «Морского старта» будет легче, так как ей потребуется меньше топлива.

Рогозин сообщил, что конструкция нижней части новых ракет будет схожей с конструкцией ракеты украинского производства «Зенит-3SL», которая раньше использовалась для проекта. При этом «Союз-7» будет мощнее своей предшественницы.

Компании S7 Space пришлось искать замену производителю ракет для проекта «Морской старт» после того, как выяснилось, что украинское предприятие «Южмаш», выпускавшее «Зенит-3SL», в настоящий момент неспособно наладить массовое производство этой продукции.