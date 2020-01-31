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Интерфакс-АВН

Макрон в телефонной беседе обсудил с Алиевым процесс карабахского урегулирования

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Баку. 30 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию с урегулированием карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Макрон 29 января позвонил Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта. Президент Азербайджана еще раз довел до французского коллеги позицию Баку по конфликту", - говорится в сообщении.

"Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности", - отмечается в документе.

Ожидается, что глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян в четверг в Женеве продолжат переговоры об урегулировании в Карабахе, которые начались в минувшую среду.

"Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ длилась семь часов. Стороны и сопредседатели выступают за активизацию переговоров и достижение ощутимых результатов по всем вопросам повестки дня. Встреча продолжится завтра", - сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева 29 января.

Об этом также заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Встреча продолжится 30 января. Согласно принятому порядку, по итогам встречи будет обнародован пресс-релиз. Как мы уже сообщали, на встрече обсуждается широкий круг вопросов, касающихся мирного урегулирования карабахского конфликта", - отметила Нагдалян.

В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались 4 декабря 2019 года в Братиславе.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Германия
Италия
Россия
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
ОБСЕ
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