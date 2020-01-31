Войти
Военно-промышленный курьер

С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен

105
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Израильская компания Elbit Systems провела испытания системы активной защиты бронетехники под названием Iron Fist («железный кулак»), которая способна защищать от попадания подкалиберных снарядов.

Комплекс активной защиты танков и прочей бронетехники обычно представляет собой радар, набор сенсоров и управляющий модуль. Он способен обнаружить снаряд или ракету, а затем сбить их с траектории поражающими элементами, которыми выстреливает пусковая установка.

Большинство современных комплексов активной защиты не способно перехватывать подкалиберные снаряды, которые меньше ракеты по размеру и имеют более высокую начальную скорость полёта.

Вследствие этих особенностей такие снаряды сложно обнаружить, взять на сопровождение и перехватить. Подкалиберный снаряд представляет собой металлическую болванку с хвостовым стабилизатором, калибр которого меньше орудия. В выстреле такой снаряд упакован в специальный контейнер, который доводит калибр снаряда до нужного. После того, как снаряд покинет ствол орудия, контейнер от него отделяется.

Компания Elbit Systems, говорит ПМ, интегрировала в состав комплекса Iron Fist новую пусковую установку со взрывающимися поражающими элементами. Кроме того, «Железному кулаку» обновили радиолокационную станцию, в результате чего он сумел обнаружить 120-миллиметровый бронебойный подкалиберный снаряд и выстрелить в него поражающими элементами. Вблизи цели они взорвались и тем самым изменили траекторию полёта снаряда, в результате чего тот пролетел мимо.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
Похожие новости
26.02.2019
Rafael покупает компанию Aeronautics
14.01.2019
Израиль поставил Азербайджану барражирующие боеприпасы SkyStriker
21.05.2014
Израильтяне начали испытания «карманной артиллерии»
03.04.2014
Elbit поставит филиппинской армии израильские гаубицы
11.12.2013
ВВС Израиля вооружатся новым сетевым тренажером
06.09.2013
Elbit не получила разрешение создать СП в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 01:38
  • 287
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 31.01 01:37
  • 18
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 31.01 00:52
  • 19
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 23:40
  • 1
Козырной «Ту»: противолодочный самолет сделают на базе пассажирского
  • 30.01 23:14
  • 5
Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
  • 30.01 23:10
  • 167
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 30.01 22:21
  • 71
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 30.01 21:45
  • 35
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 30.01 21:38
  • 147
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 30.01 21:33
  • 1
Россия разрабатывает многоразовую ракету-носитель с возможностью дозаправки на орбите
  • 30.01 21:24
  • 1
Розовый юбилей «Уголовника»: Су-57 10 лет
  • 30.01 21:01
  • 13
Автомат Калашникова XXI века
  • 30.01 20:46
  • 101
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.01 20:40
  • 6
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 30.01 19:25
  • 2
Мины летят по указке