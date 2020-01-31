С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен

Израильская компания Elbit Systems провела испытания системы активной защиты бронетехники под названием Iron Fist («железный кулак»), которая способна защищать от попадания подкалиберных снарядов.

Комплекс активной защиты танков и прочей бронетехники обычно представляет собой радар, набор сенсоров и управляющий модуль. Он способен обнаружить снаряд или ракету, а затем сбить их с траектории поражающими элементами, которыми выстреливает пусковая установка.

Большинство современных комплексов активной защиты не способно перехватывать подкалиберные снаряды, которые меньше ракеты по размеру и имеют более высокую начальную скорость полёта.

Вследствие этих особенностей такие снаряды сложно обнаружить, взять на сопровождение и перехватить. Подкалиберный снаряд представляет собой металлическую болванку с хвостовым стабилизатором, калибр которого меньше орудия. В выстреле такой снаряд упакован в специальный контейнер, который доводит калибр снаряда до нужного. После того, как снаряд покинет ствол орудия, контейнер от него отделяется.

Компания Elbit Systems, говорит ПМ, интегрировала в состав комплекса Iron Fist новую пусковую установку со взрывающимися поражающими элементами. Кроме того, «Железному кулаку» обновили радиолокационную станцию, в результате чего он сумел обнаружить 120-миллиметровый бронебойный подкалиберный снаряд и выстрелить в него поражающими элементами. Вблизи цели они взорвались и тем самым изменили траекторию полёта снаряда, в результате чего тот пролетел мимо.