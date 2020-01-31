"Сотрут в радиоактивный пепел": названы самые страшные подлодки

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

В список пяти самых опасных подлодок в мире входят субмарины двух американских проектов и трех российских, считают авторы журнала National Interest. Некоторые из этих боевых машин могут в одиночку уничтожить 288 целей размером с город.

Журнал National Interest составил рейтинг из пяти подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из них оказались российскими, две другие - американскими.

Список состоит из атомных субмарин, которые либо уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США, либо вскоре будут введены в эксплуатацию. При этом более старые образцы, например, советские подлодки проекта 941 "Акула", не рассматриваются, так как большинство из них уже списаны.

Как указывает журнал, в разгар холодной войны даже одна американская субмарина типа «Огайо», который возглавляет рейтинг, может «превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее чем за 30 минут».

Далее по списку следуют перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) США типа «Колумбия». Их строительство должно начаться в следующем году.

Субмарины проекта 955A «Борей-А», размещенные на третьем месте, открывают российскую часть рейтинга. Эти АПЛ издание называет «самыми тихими российскими подводными лодками с баллистическими ракетами» (Р-30 «Булава-30). На четвертом месте - субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенные баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева».

На пятой строчке расположились подлодки проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами 3М-14 комплекса «Калибр». Они могут «легко приблизиться к восточному побережью США на расстояние 2 тыс. км и ударить по суше вплоть до Великих озер».

"Эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась Третья мировая война", - подчеркнул автор статьи.

В середине января глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил РИА «Новости», что первая стратегическая подлодка "Князь Владимир" нового класса "Борей-А" будет передана ВМФ России до конца января. Ее должны были поставить на вооружение ВМФ РФ еще в декабре прошлого года, но по техническим причинам сдачу лодки перенесли.

Сейчас на вооружении российского флота три лодки класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах». Отличительные тактико-технические характеристики субмарин проектов "Борей" и "Борей-А" не разглашаются.

ВМФ России также ожидает головную АПЛ проекта 885М ("Ясень-М") «Казань». По словам Рахманова, она будет передана флоту в сентябре-октябре 2020 года. Изначально подлодку должны были предоставить в минувшем году, но испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись, поэтому передачу субмарины перенесли на 2020 год.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и «Архангельск" усовершенствованного проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения - 520 м, автономность - 100 суток и подводную скорость - 31 узел. Экипаж состоит из 64 человек. На вооружении находятся мины, торпеды 533 мм, а также крылатые ракеты "Калибр" и «Оникс".

Как объясняли на "Севмаше", «Ясень-М" отличается от проекта 885 элементной базой комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.

The National Interest уже составлял такой рейтинг в июне 2018 года. Тогда в списке были обозначены те же модели подлодок.

Более того, не так значительно изменилась и ситуация с количеством этих вооружений. В 2018 году в издании отмечали, что на вооружение российского флота приняты три корабля проекта 955 «Борей», пять субмарин проекта 667БДРМ «Дельфин» из семи построенных и одна АПЛ проекта 885 (08850) «Ясень» из двух построенных.

Отмечалось также, что американские флот включает 18 субмарин типа «Огайо», а строительство подлодок типа «Колумбия», которые должны прийти им на смену, запланировано на 2021 год.

При этом за полгода до публикации этого рейтинга Счетная палата США признала новейшие американские подлодки типа «Колумбия» не отвечающими заявленному Пентагоном уровню технологической готовности.

Кристина Сизова