ВС Аргентины обсудят покупку в Норвегии ДЭПЛ класса "Ула"

ЦАМТО, 30 января. Аргентина инициировала переговоры с норвежскими властями о возможном приобретении хотя бы одной дизель-электрической подводной лодки класса "Ула", которые планируется вывести из состава ВМС Норвегии.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на газету La Nacion, решение принято после отмены новой администрацией президента Альберто Фернандеса переговоров с Бразилией по данному вопросу.

Целью закупки является обеспечение боеготовности и возможности подготовки личного состава подводного флота ВМС Аргентины. Боеспособность аргентинского подводного данного флота находится на низком уровне из-за потери ДЭПЛ (S-42) "Сан Хуан" и неудовлетворительного технического состояния двух оставшихся подлодок класса "Санта-Круз".

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВМС Аргентины до 2018 года состояли три построенные в Германии ДЭПЛ класса "Санта-Круз" (TR-1700). Одна из них, (S-42) "Сан Хуан", затонула 15 ноября 2017 года в Южной Атлантике после взрыва на борту. Головная подлодка этой серии, (S-41) "Санта-Круз", в настоящее время находится на ремонте на предприятии Tandanor в Буэнос-Айресе. Возвращение ее в состав флота ожидается не ранее 2021 года. Из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания поставленная в 1974 году третья подлодка серии (S-31) "Сальта" полноценно не эксплуатируется с 2017 года и в основном используется для обучения.

В июне 2019 года правительства Бразилии и Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны, который, среди прочих инициатив, предусматривал возможность поставки ВМС Аргентины подводных лодок класса "Тупи" ("Тип-209/1400") из состава бразильского флота. Первые две ДЭПЛ могли быть переданы уже в ближайшее время после ремонта на предприятии Tandanor в Аргентине.

Тем не менее, администрация вступившего в должность в декабре 2019 года президента Аргентины Альберто Фернандеса исключила "бразильский вариант" закупки ДЭПЛ, предложенный правительством бывшего президента Маурисио Макри. Переговоры не увенчались успехом из-за натянутых отношений между президентом Бразилии Яиром Болсонаро и левоцентристом Альберто Фернандесом.