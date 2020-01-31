Немецкая компания MAN Energy Solutions поставит двигатели для катеров ВМС Таиланда

ЦАМТО, 30 января. Немецкая компания MAN Energy Solutions 23 января объявила о том, что она выбрана поставщиком главных энергетических установок для двух новых 41-метровых патрульных катеров ВМС Таиланда.

Как сообщается, корабли будут оснащаться двумя двигателями MAN 16V175D-MM, IMO Tier II мощностью 2960 кВт каждый. Катера, которые строит компании Marsun Shipyard в Таиланде, должны быть поставлены ВМС Таиланда к августу 2020 года.

Немецкие силовые установки компании MAN получат два последних патрульных катера класса T-994, заказанных ВМС Таиланда. Церемония закладки килей этих катеров состоялась на предприятии Marsun в провинции Самут Пракан 14 ноября 2019 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, катера будут приняты на вооружение под обозначением T-997 и T-998 и станут четвертым и пятым в серии.

Головной катер, T-994, был построен на предприятии Thonburi Naval Dockyard в Бангкоке, катера T-995 и T-996 – на предприятии Marsun. Все они были приняты на вооружение в конце сентября 2011 года на военно-морской базе "Саттахип".

Длина корабля серии T-994 составляет 41,45 м, максимальная ширина – 7,2 м, водоизмещение – около 215 т. Максимальная скорость – 28 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 13 узлов, автономность – 3 суток. Корабли способны выполнять задачи при волнении моря 3 балла. Экипаж – 30 человек плюс два пассажира.

Вооружение может включать 30-мм артиллерийскую установку MSI DS-30MR DS-30M, 12,7-мм пулемет с дистанционным управлением. В кормовой части может быть размещена пусковая установка ракет класса "поверхность-поверхность".

Двигатели MAN уже эксплуатируются на патрульных катерах класса "Краби" ВМС Таиланда.