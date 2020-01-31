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Военное обозрение

Турция перебросила в Триполи бронетехнику и воинский контингент

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Источник изображения: topwar.ru

Турция активно перебрасывает военную технику и военнослужащих турецкой армии на территорию Ливии. Как сообщает ливийский телеканал Channel 218TV, в среду в порт Триполи прибыло транспортное судно в сопровождении двух боевых кораблей ВМС Турции.

Телеканал, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что на турецком транспортном судне в столицу Ливии прибыл турецкий воинский контингент, танки и другая бронетехника. После разгрузки бронетехника и армейские грузовики с турецкими военными отправились из порта на авиабазу "Митиага", расположенную в центре ливийской столицы. По другой информации, на грузовом судне прибыла только техника, а военнослужащие находились на боевых кораблях.

Два военных корабля "Газинтепе" и "Кайдиниз" вместе с кораблем для доставки танков и военных автомашин впервые прибыли после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о военной поддержке правительства национального согласия Ливии, несмотря на обещания о невмешательстве и не направлении наемников

- говорится в сообщении.

По данным портала "Ахмар Ливия", в понедельник в аэропорт Мисраты прибыли 40 турецких офицеров на самолете авиакомпании Afriqya Airways.

Как заявлял в середине января турецкий президент Эрдоган, Турция начала переброску и развертывание подразделений турецкой армии на территории Ливии.

Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге

- заявил турецкий лидер.

Напомним, что Правительство национального согласия запросило военную поддержку у Анкары на фоне наступления на Триполи Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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