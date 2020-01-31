Станция Voyager-2 не выполнила штатный маневр и расходует слишком много энергии

Ранее специалистам уже удавалось отключить одну из двух систем, перерасходующих энергию, и заново включить научные инструменты

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Американская межпланетная станция Voyager-2, находящаяся за пределами нашей Солнечной системы на расстоянии около 18,5 млрд км от Земли, не выполнила штатный маневр и начала слишком интенсивно расходовать электроэнергию. Американские специалисты с помощью команд с Земли пытаются восстановить штатное функционирование бортовых систем станции, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По его данным, Voyager-2 25 января не выполнила плановый маневр, предусматривающий оборот на 360 градусов вокруг своей оси для калибровки бортового оборудования, предназначенного для измерения магнитного поля. Анализ данных, полученных от станции в автоматическом режиме, указывает на произошедшую отсрочку поступления команды совершить данный маневр. Данное обстоятельство привело к тому, что на станции стали одновременно работать две различные системы, расходующие в результате больше электроэнергии.

Voyager-2 оборудована в том числе системой защиты от отказа приборов, которая должна была бы справиться самостоятельно с нештатной ситуацией и автоматически отключить ряд научных инструментов для экономии электроэнергии. 28 января специалистам НАСА удалось заглушить одну из двух систем, перерасходующих энергию, и заново включить научные инструменты. Тем не менее данные этих инструментов на Землю не поступают. Поэтому космическое ведомство США в настоящий момент проверяет функционирование всех бортовых приборов и узлов станции и пытается привести их в норму.

Как пояснило НАСА, источником автономного питания на Voyager-2 является бортовой радиоизотопный термоэлектрический генератор. Ввиду естественного распада радиоактивных изотопов запас электроэнергии на станции снижается на 4 Вт каждый год. При этом специалистам придется проследить за температурным режимом работы ряда важных бортовых систем станции. При нынешней ситуации, как признало НАСА, в случае порчи или переохлаждения некоторых из них Voyager-2 не сможет поворачивать свою антенну в сторону Земли и соответственно получать команды и передавать данные.

Автоматические станции Voyager-1 и Voyager-2 были запущены в 1977 году с промежутком в две недели. Аппаратура Voyager-1 позволила провести наблюдения Юпитера, Сатурна и его спутника Титана. Voyager-2 - единственный аппарат, сближавшийся со всеми четырьмя газовыми гигантами Солнечной системы - Юпитером в 1979 году, с Сатурном (1981), Ураном(1986) и Нептуном (1989). С помощью его аппаратуры были обнаружены 16 новых спутников планет и проведены наблюдения Великого темного пятна на Нептуне.