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ЦАМТО

ВС Турции в этом году получат значительное количество ВиВТ национального производства

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Amazon, Vuran, Kirpi
Новая линейка бронированных машин класса MRAP турецкой компании BMC - слева направо: Amazon, новый Vuran, модернизированный Kirpi.
Источник изображения: ВМС

ЦАМТО, 30 января. Турецкая оборонная промышленность в 2020 году поставит в войска значительное количество вооружений и военной техники. Об этом на пресс-конференции в Анкаре заявил глава Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир.

Как сообщает Yeni Safak со ссылкой на турецкого чиновника, из авиационной техники Вооруженные силы Турции получат ударные БЛА "Байрактар Акинчи" (Bayraktar Akinci), другие типы беспилотных летательных аппаратов, а также ударные вертолеты T-129 ATAK "Фаза-2".

Турецкие ВС также получат зенитный ракетный комплекс малой дальности "Хисар-А" (Hisar-A) и противокорабельные ракеты "Атмака" (Atmaca).

Военно-морским силам Турции будут преданы многоцелевой десантно-вертолетный корабль-док "Анадолу" (Anadolu), учебно-испытательное судно A-591 "Уфук" (Ufuk), а также новые типы малых катеров. Турецкие оборонные компании в 2020 году завершат работы по проектированию судов снабжения и модернизации подводных лодок.

Вооруженные силы Турции в этом году также начнут эксплуатацию новых типов бронированных машин и автотехники, таких как ББМ класса MRAP "Кирпи-2", мини-бронированные автобусы, бронированные машины скорой помощи и автомашины для военной полиции.

СВ будет передана первая отечественная 105-мм легкая десантируемая гаубица "Боран" (BORAN), ВВС – ракета класса "воздух-воздух" "Боздоган" (Bozdogan). Несколько испытаний других ракетных систем также будут завершены в 2020 году.

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Турция
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Anadolu УДК
Т-129
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