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ЦАМТО

Минобороны России заключило соглашения о стратегическом сотрудничестве с ведущими банками страны

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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

ЦАМТО, 30 января. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и представители ведущих банков страны в ходе первого в этом году заседания Коллегии военного ведомства подписали соглашения о стратегическом партнерстве, в частности, в сфере социальных преференций военнослужащим.

"Мы продолжаем реализацию программы лояльности "Партнеры Армии России". В рамках ее пилотного проекта разработаны соглашения о стратегическом сотрудничестве Министерства обороны с ведущими банками России", – сказал глава военного ведомства.

Согласно данным соглашениям, отдельные категории военнослужащих смогут получать скидки в магазинах "Военторг" при расчете за покупки зарплатными картами.

"Уверен, что такое взаимодействие – это еще один шаг на пути повышения уровня жизни наших военнослужащих", – отметил Сергей Шойгу.

Для военнослужащих, имеющих государственные награды, предусмотрена система скидок (до 20%) по трем категориям. Система скидок будет действовать по всей стране в сети магазинов "Армия России" и "Военторг", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Военторг
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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