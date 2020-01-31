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Деловая газета "Взгляд"

Пентагон позавидовал Кремниевой долине

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На объекте кибернетического командования США. Фото с сайта www.army.mil
На объекте кибернетического командования США. Фото с сайта www.army.mil.

Программное обеспечение (ПО) минобороны США уступает разработкам крупнейших технологических компаний из Кремниевой долины, заявил зампредседателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

"Мы не в достаточной мере занимаемся ПО в министерстве обороны, но мы должны заниматься им [на соответствующем уровне]", – передает ТАСС слова Хайтена.

Он рассказал, что на протяжении многих лет посещал компании, специализирующиеся на разработке ПО в Кремниевой долине, а также в других странах.

"Меня поразили две вещи. Я был потрясен удивительным талантом людей, которые играют ведущую роль в мире. Они лучше, чем кто-либо в мире, занимаются разработкой программных приложений и средств. Насколько это все резко отличается от того, как мы создаем свое ПО в министерстве обороны", – сказал он.

Генерал заявил, что Пентагон должен в кратчайшие сроки научиться разрабатывать ПО на уровне успешных коммерческих разработчиков.

"Это означает, что нам придется изменить сам процесс того, как мы его (ПО) разрабатываем", – добавил замглавы КНШ.

Хайтен отметил, что у Пентагона слишком много засекреченных документов и такой объем не является обязательным. По его словам, минобороны США будет изучать пути рассекречивания информации, чтобы иметь возможность обмениваться данными с представителями промышленных предприятий, союзниками и партнерами.

Напомним, в июле 2018 года СМИ сообщали, что хакеры легко могут получить доступ к некоторым секретным файлам Пентагона из-за того, что сотрудники не изменяют исходные учетные данные на роутерах и не обновляют программное обеспечение.



Дмитрий Зубарев

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