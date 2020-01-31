ЗВО показал на масштабных учениях огневую мощь танка Т-80

Танки Т-80 называют "летающими". А в морской пехоте они еще могут ходить под водой.

Гвардейская танковая армия Западного военного округа (ЗВО) провела масштабные учения в Московской области, приуроченные к 77-й годовщине образования, на которых показала огневую мощь танка Т-80. Видео стрельб опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Во время учений танки выполняли боевые стрельбы на ходу, с места и с закрытых боевых позиций. Отмечается, что мишени располагались на дальности около 2 тыс. кв. м. При этом они появлялись в зоне поражения на короткое время, поэтому экипажам нужно было показать молниеносную реакцию.

Кроме того, разведчики во время учений преодолевали уникальную полосу препятствий «Тропа разведчика». Часть этой дистанции экипажам пришлось преодолеть под аккомпанемент взрывов и выстрелов условного противника.

Также к учениям привлекли мотострелковые, разведывательные, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения. Всего в маневрах принимали участие более 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники.

21 января пресс-служба ЗВО сообщила, что боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» проведут стрельбы управляемыми ракетами на полигоне Ашулук в Астраханской области.