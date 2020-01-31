Саперы ЦВО на учении в Башкирии показали робота "Кобру"

ЦАМТО, 30 января. Инженеры Центрального военного округа на специальном учении в Республике Башкортостан показали передовую технику, которая позволяет свести к нулю риски для саперов во время перемещения найденных самодельных подрывных устройств на безопасное расстояние.

По замыслу учения, в дежурную службу поступила анонимная информация о минировании контрольно-пропускного пункта. Место было оперативно оцеплено. В ходе обысков кинологи со служебными собаками под одним из автомобилей в парковочной зоне обнаружили коробку, похожую на самодельное взрывное устройство. Коробка была извлечена из-под автомобиля с помощью передового робота-сапера "Кобра" и вынесена в безопасную зону. Это позволило свести к минимуму риски получения травм военнослужащими.

Робот "Кобра" применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер, и специального навесного оборудования. Также он используется при выполнении технологических операций по обеспечению доступа к потенциально опасным объектам. Управление комплексом может идти по кабелю и по радиоканалу. Длительность непрерывной работы робота – от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет "Кобре" преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.