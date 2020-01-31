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ЦАМТО

Германия отказалась от закупки БЛА MQ-4C "Тритон"

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Беспилотник MQ-4C Triton
Беспилотник MQ-4C Triton.
Источник изображения: © U.S. Navy photo courtesy of Northrop Grumman/Chad Slattery/Handout via Reuters

ЦАМТО, 30 января. Правительство Германии приняло решение отменить планы по закупке разработанных Northrop Grumman высотных БЛА большой продолжительности полета (класс HALE) MQ-4C "Тритон", выбрав вместо этого пилотируемые самолеты с соответствующим комплектом аппаратуры радиоэлектронной разведки ISIS-ZB компании Hensoldt.

Как сообщает Defense News, решение о покупке самолета "Глобал-6000" (Global 6000) компании Bombardier было принято после получения подтверждений о том, что производные БЛА "Глобал Хоук" не достигнут соответствия стандартам безопасности для полетов в европейском воздушном пространстве к 2025 году – целевой даты выполнения обязательств Берлина перед НАТО.

Кроме того, пресс-секретарь Министерства обороны Германии сообщила Defense News, что MQ-4C "Тритон" значительно дороже по сравнению с более ранними ожиданиями (прим. ЦАМТО: имеется ввиду закрывшийся проект "ЕвроХоук").

Напомним, что Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи Германии четырех БЛА класса HALE MQ-4C "Тритон" и одной станции управления 4 апреля 2018 года. Общая стоимость контракта была оценена в 2,5 млрд. долл.

Ранее МО Германии планировало приобрести до пяти БЛА "ЕвроХоук", изготовленных совместным предприятием Euro Hawk GmbH компаний EADS и Northrop Grumman в рамках подписанного 31 января 2007 года контракта стоимостью 559 млн. долл. В мае 2013 года проект был аннулирован после получения немецким МО результатов оценки, согласно которым, сертификация БЛА для полетов в гражданском воздушном пространстве потребовала бы проведения работ стоимостью от 250 до 600 млн. евро.

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