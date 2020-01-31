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ЦАМТО

Началась сборка первого истребителя F-35 "Лайтнинг-2" для ВВС Дании

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 30 января. Как сообщила Организация оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO), на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте началась сборка первого истребителя F-35 "Лайтнинг-2" (бортовой номер L-001) для ВВС Дании.

Ожидается, что самолет будет полностью собран к концу 2020 года и в 2021 году прибудет на военно-воздушную базу "Льюк" (шт.Аризона), где будет использоваться для подготовки датских пилотов.

Как заявлено, сборка носовой части фюзеляжа первого F-35 ВВС Дании началась на предприятие в Форт-Уэрте (шт.Техас) 16 января. В настоящее время на предприятии Lockheed Martin находятся проходящие стажировку студенты Орхусского университета и Технического университета Дании. Они будут проходить обучение в Форт-Уэрте до июня в рамках программы, спонсируемой компанией Terma.

Как сообщал ЦАМТО, Дания присоединилась к программе F-35 Joint Strike Fighter в 2002 году на этапе разработки и демонстрации системы. Правительство Дании 12 мая 2016 года приняло решение рекомендовать закупку для ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35 "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin. В начале 2018 года Центральный банк Дании хеджировал оплату за F-35 в размере 3,7 млрд. долл. США, чтобы Министерство обороны страны могло приобрести самолеты по фиксированной цене в национальной валюте. Хеджирование было признано целесообразным, поскольку большая часть оплаты производится в долларах США,

В боевом составе ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, эксплуатирующихся с 1980 года. Устаревшие самолет ы должны быть постепенно сняты с вооружения к 2024 году. Планируется, что первые F-35A прибудут в Данию в 2022 году.

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Страны
Дания
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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