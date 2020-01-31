Помпео призвал палестинцев выступить со встречным предложением по урегулированию палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019.

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал палестинцев, которые отвергли ближневосточный мирный план президента Дональда Трампа, выступить со "встречным предложением", которое бы поддержал Израиль.

"Палестинские лидеры были вольны выступить со встречным предложением, если это то, что они считают уместным. (...) Я знаю, что израильтяне будут готовы сесть и вести переговоры на основе видения, которое изложил президент", - сообщил он журналистам, путешествующим с ним в Лондон.

Он отметил, что опасения исходили от "тех же критиков, что терпели неудачу в течение 70 лет".

В отдельном интервью Channel 13 Помпео предупредил палестинцев, что это может быть их последним шансом на создание государства.

"Это может быть даже одна из последних возможностей, и это должно быть четко заявлено", - сказал он.

"Это первый раз, когда есть реальное предложение, которое включает карту, с которой согласились израильтяне", - добавил он.

"Сделка века", как ее называл Трамп, была одним из его предвыборных обещаний, работа над планом велась сотрудниками президентской администрации несколько лет.

Политическая часть плана США предлагает сосуществование Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

Кроме того, план Трампа предусматривает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях. Предполагается, что в этот период времени стороны будут вести переговоры о всеобъемлющем соглашении. В то же время план предусматривает, что существующие поселения остаются под контролем Израиля.

Согласно плану США, Иорданская долина должна быть де-факто под контролем Израиля. План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства. Израиль будет обеспечивать безопасность на западе Иорданской долины, вместе тем предполагается, что палестинцы будут работать вместе с США и Израилем, чтобы взять на себя больше ответственности в вопросах безопасности.

Трамп опубликовал в Twitter карту "будущего государства Палестины" в рамках своего плана. Территорию сектора Газа, согласно карте, предлагается сохранить в нынешних границах. Карта не предполагает, что с палестинских территорий будет выход к Мертвому морю. Однако в пояснениях к плану говорится, что палестинцы смогут создать курорт на северном побережье Мертвого моря.

Спорная территория Голанских высот на карте отмечена как часть Израиля. Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта 2019 года.