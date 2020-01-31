Обеспечили победу: Т-90А в Сирии поддержали атаку Т-55 и Т-72 "Урал"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Подразделения Сирийской армии при поддержке бронетехники после ожесточенных боестолкновений с террористами "Джебхат Ан-Нусры" очистили стратегические районы к западу от Алеппо.

Как сообщает информационного агентства SANA,правительственные войска нанесли артиллерийские и ракетные удары по скоплениям бандформирований в населенных пунктах Ар-Рашидин-5, Мааррата и Хан-Туман.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В результате удалось уничтожить и ранить большое количество террористов. Те, кому удалось уцелеть, бежали с поля боя.

Немалую роль в наступлении сыграли Т-90А, которые броней и огнем поддерживали технику предыдущих поколений - Т-55А, Т-72 "Урал", Т-72М1, а также БМП-1.

Эти танки российского производства обладают мощной противоснарядной защитой в виде "реактивной брони" "Контакт", комплекса противодействия высокоточному оружию "Штора", а также тепловизионными прицелами, позволяющими эффективно поражать противника в любое время суток.

"Девяностые" успешно воюют в Сирии с конца 2015 года. Они вместе с Т-72Б3 в настоящее время являются самыми современными танками сирийской армии.

Фото и видео: SANA