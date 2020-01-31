Войти
Интерфакс-АВН

"Сухой" назначит нового гендиректора

96
0
0
Фронтовой бомбардировщик Су-34
Находящийся в постройке на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» фронтовой бомбардировщик Су-34 с серийным номером 09-12. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник изображения: Правительство Новосибирской области

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Компания-производитель боевых самолетов марки "Су" в четверг изберет нового гендиректора, говорится в сообщении "Сухого" в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно публикации, 30 января состоится заседание совета директоров "Сухого" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), на котором рассмотрят вопросы "о досрочном прекращении полномочий генерального директора" и избрании нового руководителя.

Компанию "Сухой" с 2011 года возглавляет Игорь Озар. Его карьера в авиапроме началась в 1999 году - он был заместителем гендиректора по экономике и финансам ОКБ "Сухого", а с 2007 года - исполнительным директором ОКБ.

Так же на четверг назначено заседание совета директоров ОАК, на котором, как ожидается, будет утверждена отставка Озара и кандидатура нового гендиректора.

В настоящее время исполняющим обязанности гендиректора компании является Михаил Стрелец - первый замглавы Озара и директор ОКБ "Сухого", следует из данных Центра раскрытия.

Ранее о грядущей смене главы "Сухого" сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий авиапрома.

Газета сообщает, что свою роль в отставке Озара сыграли "неудачи последнего времени", в том числе крушение первого серийного истребителя пятого поколения Су-57, произошедшее накануне церемонии передачи самолёта Минобороны РФ.

Компания "Сухой" (в составе ОАК) серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжёлым ударным беспилотником "Охотник".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Стрелец
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
29.01.2020
Глава "Сухого" покинет пост на этой неделе - СМИ
10.11.2017
Первый «сухопутный» главком ВКС может сменить приоритеты гособоронзаказа
26.04.2013
Самолеты - просто "супер"
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
25.07.2011
МАКС-2011: посетителям салона будет что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.01 01:38
  • 287
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 31.01 01:37
  • 18
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 31.01 00:52
  • 19
Кабинет освободили от плохих танцоров. Что дальше?
  • 30.01 23:40
  • 1
Козырной «Ту»: противолодочный самолет сделают на базе пассажирского
  • 30.01 23:14
  • 5
Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
  • 30.01 23:10
  • 167
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 30.01 22:21
  • 71
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 30.01 21:45
  • 35
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 30.01 21:38
  • 147
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 30.01 21:33
  • 1
Россия разрабатывает многоразовую ракету-носитель с возможностью дозаправки на орбите
  • 30.01 21:24
  • 1
Розовый юбилей «Уголовника»: Су-57 10 лет
  • 30.01 21:01
  • 13
Автомат Калашникова XXI века
  • 30.01 20:46
  • 101
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 30.01 20:40
  • 6
Россия поставит иностранному заказчику многоцелевые вертолеты Ми-38Т
  • 30.01 19:25
  • 2
Мины летят по указке