"Сухой" назначит нового гендиректора

Находящийся в постройке на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» фронтовой бомбардировщик Су-34 с серийным номером 09-12. Новосибирск, 19.02.2018.

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Компания-производитель боевых самолетов марки "Су" в четверг изберет нового гендиректора, говорится в сообщении "Сухого" в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно публикации, 30 января состоится заседание совета директоров "Сухого" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), на котором рассмотрят вопросы "о досрочном прекращении полномочий генерального директора" и избрании нового руководителя.

Компанию "Сухой" с 2011 года возглавляет Игорь Озар. Его карьера в авиапроме началась в 1999 году - он был заместителем гендиректора по экономике и финансам ОКБ "Сухого", а с 2007 года - исполнительным директором ОКБ.

Так же на четверг назначено заседание совета директоров ОАК, на котором, как ожидается, будет утверждена отставка Озара и кандидатура нового гендиректора.

В настоящее время исполняющим обязанности гендиректора компании является Михаил Стрелец - первый замглавы Озара и директор ОКБ "Сухого", следует из данных Центра раскрытия.

Ранее о грядущей смене главы "Сухого" сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий авиапрома.

Газета сообщает, что свою роль в отставке Озара сыграли "неудачи последнего времени", в том числе крушение первого серийного истребителя пятого поколения Су-57, произошедшее накануне церемонии передачи самолёта Минобороны РФ.

Компания "Сухой" (в составе ОАК) серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжёлым ударным беспилотником "Охотник".