Дают знак: участникам Парада к 75-летию Победы вручат памятные медали

К годовщине Победы в Великой Отечественной войне в России выпустили новые награды. Наряду с юбилейной медалью «75 лет Победы», которую уже начали вручать ветеранам, появится ещё один знак отличия Министерства обороны. Его получат все военнослужащие, которые примут участие в праздничном параде 9 мая. Не исключено, что на торжественную церемонию солдаты и офицеры выйдут уже с этой наградой на мундирах.

К годовщине Победы в Великой Отечественной войне в России выпустили новые награды. Наряду с юбилейной медалью «75 лет Победы», которую уже начали вручать ветеранам, появится ещё один знак отличия Министерства обороны. Его получат все военнослужащие, которые примут участие в праздничном параде 9 мая. Не исключено, что на торжественную церемонию солдаты и офицеры выйдут уже с этой наградой на мундирах.

Знак отличия получат военнослужащие, которые 9 мая пройдут торжественным маршем по Красной площади Москвы, Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в других городах, заявили «Известиям» в оборонном ведомстве.

Летят самолеы, танки идут

В распоряжении «Известий» есть эскиз новой награды. На ее лицевой стороне выгравирована сцена торжественной церемонии. На фоне Государственного исторического музея по брусчатке Красной площади идет «танк Победы» Т-34/85, за которым следуют два новейших Т-90. В небе движется топливозаправщик Ил-78 с выпущенным топливным шлангом. Его сопровождает штурмовик Су-24. Сверху над этой панорамой изображен орден Отечественной войны.

На оборотной стороне под гербом Министерства обороны надпись: «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Статус новой медали позволит носить ее на парадном мундире. Напомним, в мае прошлого года существенно изменились правила ношения военной формы. На парадном кителе теперь размещают только по пять наград в два ряда. То есть военнослужащие могут крепить на двух планках с левой стороны кителя не более десяти орденов, медалей и ведомственных геральдических знаков. Носить гражданские награды и знаки общественных организаций с прошлого года запрещено.

Если у военнослужащего больше десяти государственных и ведомственных наград, то для ношения на «парадке» надо выбрать десять самых значимых.

На добрую память

Таким образом, новую медаль участник парада, как и любой другой военнослужащий, удостоенный её, сможет прикрепить к кителю, если у него нет десяти и более значимых наград.

— Этой традиции много лет. Раньше давали значки, а сейчас будут — памятную медаль, — сообщил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Возможно, поэтому и приняли такое решение, чтобы на всех парадных мундирах было что-то блестящее. Ведь фронтовиков сейчас не так много.

Парад — памятное событие, и военнослужащих, которые принимают в нем участие, можно поощрить, рассказал «Известиям» редактор журнала «Сержант» Геннадий Плоткин.

— Главное, чтобы награда не совпадала до степени смешения с боевыми медалями, — отметил эксперт. — Для тех, кто участвует в параде не в первый раз, можно предусмотреть отметки на колодке с указанием, сколько раз это было, чтобы не пришлось носить несколько одинаковых знаков. Примерно так в своё время на ордене Красного знамени были цифры у тех, кто награжден неоднократно.

В прошлом году президент Владимир Путин утвердил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Первое награждение состоялось 18 января во время мероприятий, приуроченных к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства вручил медали четырём фронтовикам: Екатерине Тутуровой, Анатолию Климову, Борису Феофанову и Валентине Андроновой.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

На лицевой стороне медали изображен воин-победитель, в левой руке держащий пистолет-пулемет, а правой пишущий слово «Победа» на стене Рейхстага.

Эту медаль получат все ветераны и участники Великой Отечественной войны, а награждения пройдут и в субъектах РФ, и в странах СНГ. С начала этой недели ее уже начали вручать полпреды президента и губернаторы.

В Советском Союзе награда по случаю юбилея Победы была учреждена в 1965 году. Непосредственно после завершения войны все её участники, как фронтовики, так и тыловики, получили медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». В дальнейшем на протяжении двух десятилетий праздник не отмечали, а 9 мая с 1948 года был рабочим днем. Парадов в эту дату не проводили. Масштабные празднования возобновились в 1965-м. Тогда же возникла традиция каждые десять лет вручать ветеранам юбилейную медаль. Так были выпущены государственные награды к 20-й, 30-й и 40-й годовщинам. Кроме того, в 1970 году вручался нагрудный знак «25 лет Победы», который ценился у ветеранов.

В России медали вручали на 50-летие, 60-летие и 65-летие Победы. В 2010 году они потеряли статус государственных наград. Тогда вышел президентский указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ», который включил в нее 16 орденов, 15 медалей и два знака отличия. Медали, врученные в постсоветские годы к годовщинам Победы, в этот список не вошли и попали в категорию юбилейных. Такой же статус был у награды «70 лет Победы», которую вручали в 2015 году. Правда, в тот раз это была единая медаль стран СНГ, утверждённая Советом глав государств – участников Содружества.