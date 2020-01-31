Коронавирус 2019-nCoV и биологическое оружие

Наличие вакцин – вопрос стратегической безопасности

По данным Государственного комитета здравоохранения Китайской Народной Республики, по состоянию на 29 января 2020 года зарегистрировано 5974 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. За предыдущие сутки 28 января зафиксировано 1459 новых случаев,

умерли от вируса – 132 человека. Из 11 миллионов жителей китайского города Ухань, где вспыхнул очаг заболевания, многие постарались покинуть город, но в их числе могли оказаться носители вируса, который передается воздушно-капельным путем и через контакты. С 23 января выезд из города был запрещен, все аэропорты и вокзалы для отправления пассажиров закрыты, информировал South China Morning Post. По сообщениям посольства Российской Федерации в КНР, в провинции Хубэй, где свирепствует болезнь, находятся 177 россиян, из них 120 человек проживают в городе Ухань.

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо подготовиться, чтобы болезнь не стала неожиданностью, и сказал: «Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было».

Вирус 2019-nCoV – вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям. О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря 2019 года. Возбудитель 2019-nCoV близок к атипичной пневмонии, которая ранее унесла 800 человек. Известно, что от гриппа ежегодно погибает от 250 тыс. до 650 тыс. человек. У нового вируса смертность держится на уровне 3%, но он очень контагиозный. Инкубационный период составляет от 4 дней до 2-х недель, первые симптомы – температура, кашель, сдавленность в грудной клетке. Тест на выявление наличия инфекции уже создан. Китайская сторона передала геном для разработки вакцины российской стороне. Но возникающие мутации создают сложность для изготовления лекарств и вакцин.

Вакцины создаются под каждый вирус, но даже самые смертоносные возбудители не всегда их имеют. Наличие отечественных вакцин – это вопрос стратегической безопасности страны. В России существует защита против особо опасных заболеваний, таких, как бешенство, несущее 100% смертность, оспы, чумы, холеры, детских инфекций. Война с вирусами ведется, но из существующего их многообразия человечество знает всего 8%. Из самых страшных, унесших сотни миллионов жизней, всем известны – оспа, чума, корь, сибирская язва и другие.

Могли ли вирус разработать в лаборатории или он появился самостоятельно в ходе мутаций. На этот вопрос пока нет ответа. При этом многие СМИ сообщали, что существуют подразделения Пентагона, которые активно занимаются изучением и созданием вирусов, которые устойчивы к воздействию лекарств. Лаборатории находятся на территориях Украины, Казахстана, Грузии, Азербайджана, а также в ряде других стран, имеющих границы с Россией, Китаем или Ираном.

Наиболее опасные вирусы из-за высокого уровня смертности относят к биологическому оружию, которое считается оружием массового поражения и в его основе лежит применение различных болезнетворных микроорганизмов для уничтожения противника. Международный Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств был подписан 17 июня 1925 года, он получил название Женевский протокол. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении вступила в силу 26 марта 1975 года. В настоящее время ее участниками являются 163 государства.

Ирина Дронина