Астрономы из США получили самые детальные фотографии поверхности Солнца

Их изучение поможет расшифровать данные, которые зонд Parker Solar Probe собирает при пролетах через атмосферу светила

ТАСС, 29 января. Американский телескоп DKIST получил самые подробные на данный момент фотографии поверхности Солнца, изучение которых поможет астрономам расшифровать данные, которые зонд Parker Solar Probe собирает при пролетах через атмосферу светила. Об этом сообщила в среду пресс-служба Национального научного фонда США (NSF).

"Магнитное поле светила пока остается главным камнем преткновения для нас. Для раскрытия всех важнейших тайн Солнца мы должны не только рассмотреть его мельчайшие детали с расстояния в 150 млн км, но и очень точно измерить силу и направленность магнитного поля как у поверхности, так и в окрестностях раскаленной атмосферы светила", - отметил руководитель проекта DKIST Томасс Риммеле, чьи слова приводит пресс-служба NSF.

Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно "перемешиваются", что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов, потенциально способных уничтожить цивилизацию и всю жизнь на Земле.

Ученые пока не могут точно сказать, как именно возникают все эти катаклизмы, а также раскрыть причины того, почему атмосфера светила в несколько тысяч раз горячее его поверхности. Вдобавок пока непонятно, как рождается солнечный ветер, мощный поток горячего газа, постоянно выбрасываемого Солнцем.

Отсутствие понимания природы всех этих феноменов, как отметил Риммеле, связано с тем, что для ответа на все эти астрофизические загадки нужно "видеть" то, как устроено магнитное поле светила у его поверхности в самых мельчайших деталях.

Загадки Солнца

Астрономы пытаются получить эти данные, используя несколько десятков наземных и орбитальных телескопов, а также инструменты недавно запущенной миссии Parker Solar Probe, регулярно пролетающей через окрестности короны Солнца, верхние слои его атмосферы. В ближайшее время, как надеется Риммеле, совместные усилия PSP и IST помогут получить окончательный ответ на этот вопрос.

Как отметил астрофизик, наземная часть этого "дуэта", телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), представляет собой уникальный четырехметровый телескоп, созданный специально для наблюдений за Солнцем. Его постройка на вершине спящего вулкана Халеакала началась еще в 2013 году и завершилась лишь несколько недель назад.

Для его работы инженерам пришлось создать мощную систему охлаждения, готовую отводить от зеркала телескопа примерно 13 киловатт тепла, которое приносят с собой солнечные лучи, а также разработать специальную оптику и сверхчувствительные матрицы, способные фиксировать малейшие различия в яркости разных точек на поверхности светила.

Несколько дней назад астрономы получили первые пробные снимки при помощи DKIST. Они подтвердили, что этот телескоп может получать фотографии поверхности Солнца с тем качеством, которое необходимо для раскрытия всех важнейших тайн светила. На них, по словам Риммеле, можно увидеть то, как "бурлит" плазма светила в ячейках размером с крупные европейские государства, а также рассмотреть особенности устройства магнитного поля Солнца в окрестностях подобных зон.

В ближайшее время Риммеле и его команда планирует повысить точность работы DKIST, а также начать совместные наблюдения с Parker Solar Probe и европейской миссией Solar Orbiter, запуск которой намечен на первые числа февраля. Их совместная работа, как надеются астрономы, позволит ученым сделать большой шаг в сторону раскрытия механизмов, управляющих жизнью короны Солнца и рождением вспышек на его поверхности.